МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока — 2» при вторжении России на Украину

Информация о наращивании Россией военного контигента вблизи украинских границ и ее планах вторгнуться в республику появилась в западных СМИ осенью прошлого года. Москва при этом неоднократно говорила, что Россия не представляет ни для кого угрозы, но проводит учения и перемещает войска внутри собственной территории по своему усмотрению. Тем не менее Запад продолжил говорить о существовании угрозы и стал предупреждать о санкциях, с которыми Россия якобы столкнется при эскалации на Украине. В частности, санкции против «Северного потока — 2» предусмотрены в проекте американского сенатора Марко Рубио.