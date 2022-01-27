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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока — 2» при вторжении России на Украину

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности страны ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину, сообщает ТАСС.

«У нас имеется весь спектр ответов, включая «Северный поток — 2», — сказала она на выступлении в бундестаге.

По словам Бербок, Германия всегда стремится к диалогу, однако в текущей ситуации «требуется жестокость». Глава немецкого МИДа отметила, что Россия «по необъяснимым причинам» разместила свыше 100 000 своих военных на границе с Украиной, а также силы в Белоруссии.

Информация о наращивании Россией военного контигента вблизи украинских границ и ее планах вторгнуться в республику появилась в западных СМИ осенью прошлого года. Москва при этом неоднократно говорила, что Россия не представляет ни для кого угрозы, но проводит учения и перемещает войска внутри собственной территории по своему усмотрению. Тем не менее Запад продолжил говорить о существовании угрозы и стал предупреждать о санкциях, с которыми Россия якобы столкнется при эскалации на Украине. В частности, санкции против «Северного потока — 2» предусмотрены в проекте американского сенатора Марко Рубио.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Ряд европейских государств и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере проекта. Помимо российского «Газпрома» в нем участвуют немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. В частности, две первые инвестировали в газопровод 700 млн и 730 млн евро соответственно, OMV — 729 млн евро, остальные данные не раскрыли. 29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

Строительство «Северного потока — 2» завершили в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора Nord Stream 2 AG. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило ее, сославшись на законодательство страны, согласно которому нужно зарегистрировать дочернюю организацию на немецкой территории. Вчера «Газпром» сообщил об исполнении требования: Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в немецком городе Шверин.

При этом 23 января министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил о невозможности введения санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за зависимости Европы от российских энергоносителей. Как ранее сообщал «Газпром», заполненность европейских подземных хранилищ сейчас находится на историческом минимуме. 

Ранее по теме: «Газпром» выполнил условие Берлина по «Северному потоку – 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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