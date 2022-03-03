Дерипаска спрогнозировал «жесточайший» трехлетний кризис в России
Россию ожидает трехлетний экономический кризис после военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций, заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска на пленарной сессии Красноярского экономического форума.
«Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 г. на три», — сказал он.
По словам бизнесмена, с подобным Россия не сталкивалась никогда, но с учетом накопленного опыта выход из кризиса в итоге будет найден. Для этого потребуются несколько шагов. «Первый шаг — это мир. Второй шаг — это очень важно честно обсудить, где мы живем, как живем, на каких условиях, кто и чем командует, какие риски кто несет, безусловно, важно будет поддержать население», — сказал он.
По мнению Дерипаски, что станет с государственными банками, против которых ввели санкции США, Евросоюз (ЕС), Великобритания, Канада и ряд других стран, будет понятно через три недели. Оценить последствия происходящего сейчас станет возможно через полгода. Однако то, что Россия оказалась за «железным занавесом», — это уже свершившийся факт, резюмировал предприниматель.
Дерипаска считает, что интересы России лежат в Азии, а не на Западе. На это направление стране и стоит ориентироваться. «У нас здесь рядом экономика — $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры — это гораздо больше Европы, с другим динамизмом», — сказал он, призвав «забыть» о Западе, раз тот не хочет сотрудничать с Россией.
В связи с этим Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь, например в Новосибирск или Красноярск. Тогда «все будет по-другому смотреться», отметил он, указав в том числе на изменение времени подлета иностранных ракет к столице.
США, ЕС и другие страны ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничения наложены на российский госдолг, международные резервы Центробанка, операции с крупнейшими банками, экспорт и прочие сферы экономики. На этом фоне многие зарубежные компании приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка.
Президент США Джо Байден вчера заявил, что из-за санкций экономика России «шатается». Действия западных стран привели к падению курса рубля, который сегодня вновь обновил исторический минимум: доллар достигал рекордных 118,35 руб., евро — 125,065 руб. ЦБ на фоне происходящего с 28 февраля приостановил торговлю ценными бумагами. Для сдерживания инфляционных рисков и обеспечения экономической стабильности регулятор резко повысил ключевую ставку до максимальных за всю историю 20% годовых.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны имеет запас прочности и, несмотря на санкции, «на ногах устоит». Реакцию граждан на ограничительные меры он назвал «гиперэмоциональной».
До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство много месяцев готовилось к возможной реакции Запада на признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В частности, кабмин проработал план действий на случай различного рода ограничений и провел анализ всех рисков. 1 марта в правительстве сообщили о создании оперативного штаба по противодействию санкциям.