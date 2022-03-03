Дерипаска спрогнозировал «жесточайший» трехлетний кризис в России

Дерипаска считает, что интересы России лежат в Азии, а не на Западе. На это направление стране и стоит ориентироваться. «У нас здесь рядом экономика — $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры — это гораздо больше Европы, с другим динамизмом», — сказал он, призвав «забыть» о Западе, раз тот не хочет сотрудничать с Россией.