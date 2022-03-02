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Экономика

Песков заявил, что экономика России «устоит на ногах» после санкций

Ведомости

Экономика России имеет запас прочности и, несмотря на санкции, на ногах устоит, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется, на ногах устоит», — сказал он.

24 февраля Россия по решению президента Владимира Путина начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Глава государства утверждает, что таким образом освобождает местное население от «геноцида» со стороны Киева. Еще одна цель России, по словам президента, — провести денацификацию и демилитаризацию на Украине.

В связи с боевыми действиями на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.

Ранее сегодня президент США Джо Байден сказал, что из-за санкций «экономика России шатается». Он уточнил, что российский рубль за несколько дней потерял 30% своей стоимости, фондовый рынок — 40%. Торги ценными бумагами на биржах приостановлены.

Сегодня курсы доллара и евро обновили исторические максимумы по отношению к рублю, достигнув 110 и 122,395 руб. соответственно. На закрытии торгов 23 февраля они стоили 81,16 и 91,7 руб.

При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам, при этом некоторые приостановили выдачу ссуд населению. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банковская система страны перешла в состояние структурного дефицита ликвидности.

Ранее по теме: Песков назвал «гиперэмоциональной» реакцию россиян на санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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