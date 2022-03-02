Песков заявил, что экономика России «устоит на ногах» после санкций
Экономика России имеет запас прочности и, несмотря на санкции, на ногах устоит, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется, на ногах устоит», — сказал он.
24 февраля Россия по решению президента Владимира Путина начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Глава государства утверждает, что таким образом освобождает местное население от «геноцида» со стороны Киева. Еще одна цель России, по словам президента, — провести денацификацию и демилитаризацию на Украине.
В связи с боевыми действиями на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.
Ранее сегодня президент США Джо Байден сказал, что из-за санкций «экономика России шатается». Он уточнил, что российский рубль за несколько дней потерял 30% своей стоимости, фондовый рынок — 40%. Торги ценными бумагами на биржах приостановлены.
Сегодня курсы доллара и евро обновили исторические максимумы по отношению к рублю, достигнув 110 и 122,395 руб. соответственно. На закрытии торгов 23 февраля они стоили 81,16 и 91,7 руб.
При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам, при этом некоторые приостановили выдачу ссуд населению. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банковская система страны перешла в состояние структурного дефицита ликвидности.