Песков заявил, что экономика России «устоит на ногах» после санкций

При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам, при этом некоторые приостановили выдачу ссуд населению. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банковская система страны перешла в состояние структурного дефицита ликвидности.