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Экономика

Песков назвал «гиперэмоциональной» реакцию россиян на санкции

Ведомости

Некоторые потребители в России гиперэмоционально отреагировали на санкции, введенные западными странами, через несколько дней люди начнут трезво оценивать происходящее, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он пожелал всем спокойствия.

«Что касается такой гиперэмоциональной реакции потребителей, ну, к сожалению, эта эмоциональная первая реакция. Хочется всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной спокойной трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента охарактеризовал действия других государств в отношении России как «агрессивные». По его словам, санкции в данный момент «носят ультраконцентрированный характер», но они «имели место и ранее», хотя «их не было видно невооруженным глазом».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом по решению президента Владимира Путина. По словам главы государства, эти действия направлены на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), независимость этих территорий Москва признала 21 февраля. Путин говорил, что планов оккупировать эту страну у России нет, однако она будет стремиться к демилитаризации и денацификации данного государства.

Страны Евросоюза (ЕС), США, Великобритания и некоторые другие призвали прекратить военные действия и ежедневно вводят экономические, финансовые и персональные санкции против российских ведомств, компаний, чиновников, политиков, бизнесменов и журналистов. В частности, Запад отрезал России доступ к иностранному капиталу. Под санкции попали международные резервы Центробанка, российский госдолг, крупнейшие кредитные организации. Также введены экспортные ограничения, в том числе на поставку высоких технологий.

На фоне этого рубль стал падать. Курсы доллара и евро вчера достигали исторически рекордных 109,185 и 122 руб. соответственно. Торги ценными бумагами на Московской бирже не проводятся второй день по решению ЦБ. Ранее, 24 февраля, Песков объяснил падение фондового рынка эмоциональной реакцией инвесторов.

На фоне текущей ситуации ЦБ резко повысил ключевую ставку: с 9,5% до максимальных в истории 20% годовых. Из-за этого банки увеличили ставки по кредитам и вкладам. Более того, ряд кредитных организаций приостановили выдачу ипотеки и потребительских ссуд.

На фоне падения рубля граждане стали снимать наличные. Вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности. До этого, с 2013 г., российская банковская система находилась в устойчивом состоянии избытка ликвидности.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о соцподдержке фразой «пока ничего не произошло»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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