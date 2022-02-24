Песков объяснил падение фондового рынка «эмоциональной реакцией» инвесторов
Правительство ожидало, что рынок эмоционально отреагирует на военную операцию России в Донбассе, предполагается, что происходящее сейчас — кратковременное явление, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал падение фондового рынка, очереди в банковских отделениях и нехватку валюты.
«Эмоциональная реакция рынков, эмоциональная реакция в финансовой сфере прогнозировались. И для того чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры: был создан необходимый запас прочности и т. д.», — сказал он.
Подобная «эмоциональная», по словам Пескова, реакция была «неизбежной». В ближайшее время ситуация «выровняется» и «примет более спокойный и осознанный характер», заверил пресс-секретарь президента.
Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, якобы чтобы защитить людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На фоне этого в начале торгов индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов — до 2736,65 пункта. Это значение стало самым низким с октября 2020 г. При этом курсы доллара и евро достигли рекордных с января 2016 г. 84,075 руб. и 95,24 руб. соответственно.
На этом фоне Мосбиржа приостановила торги. Аналогичным образом поступила и СПБ биржа. Затем они возобновились, но в виде дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам. Банк России при этом запретил короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
Индекс IMOEX2 продолжил падать. К 14:43 мск он снизился 33,23% относительно закрытия торгов 23 февраля — до 2059,73 пункта. В моменте показатель падал до 1681,55 пункта.
Курс доллара на пике сегодня достигал 89,6 руб. — это максимум за всю историю. Курс евро поднимался до рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.
В связи с этим ЦБ начал валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Также регулятор принял решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям. Это помогло немного снизить курсы валют. К 14:36 мск доллар стоил 82,88 руб., евро — 92,4 руб.
21 февраля в ходе заседания Совета безопасности, где министры и главы российских силовых ведомств высказались в пользу признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что правительство России много месяцев готовится к реакции других стран на подобный шаг Москвы. Он отметил тогда, что все риски «достаточно хорошо проработаны». Мишустин заверил, что правительство сделает все необходимое для обеспечения экономического развития России и благосостояния населения.