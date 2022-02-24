Песков объяснил падение фондового рынка «эмоциональной реакцией» инвесторов

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, якобы чтобы защитить людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На фоне этого в начале торгов индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов — до 2736,65 пункта. Это значение стало самым низким с октября 2020 г. При этом курсы доллара и евро достигли рекордных с января 2016 г. 84,075 руб. и 95,24 руб. соответственно.