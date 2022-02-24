Курсы доллара и евро побили исторические рекорды
Курсы доллара и евро к рублю обновили исторические максимумы на фоне начала военной операции России на Украине, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Курс доллара на открытии торгов поднялся до 87 руб. впервые с января 2016 г., евро — до 97,5 руб., обновив исторический рекорд, установленный в декабре 2014-го.
Российский рынок акций продолжает падение, начавшееся на прошлой неделе: индекс Мосбиржи потерял 16,49% и составляет 2576 пунктов, долларовый индекс РТС — 896,72 пункта (-26,9%).
Банк России объявил, что с 24 февраля начинает проводить валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке.
Утром в четверг президент России Владимир Путин, до этого признавший самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. По его словам, Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, а оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Он призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.
Украинское агентство УНИАН сообщило о взрывах в ряде крупных городов страны, включая Киев, Краматорск, Одессу, Харьков и Бердянск, сообщает агентство УНИАН. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Украина официально сообщила о первом погибшем на границе с Крымом — по данным госпрогранслужбы республики, в результате обстрела ракетных систем залпового огня с территории Крыма в районе поселения Преображенка в Херсонской области погиб один пограничник.
Как передает CNN со ссылкой на источники в администрации США, Вашингтон и его союзники собираются ввести против России «полномасштабные» санкции из-за ситуации вокруг Украины.