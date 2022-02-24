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Финансы

Курсы доллара и евро побили исторические рекорды

Ведомости

Курсы доллара и евро к рублю обновили исторические максимумы на фоне начала военной операции России на Украине, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара на открытии торгов поднялся до 87 руб. впервые с января 2016 г., евро — до 97,5 руб., обновив исторический рекорд, установленный в декабре 2014-го.

Российский рынок акций продолжает падение, начавшееся на прошлой неделе: индекс Мосбиржи потерял 16,49% и составляет 2576 пунктов, долларовый индекс РТС — 896,72 пункта (-26,9%).

Банк России объявил, что с 24 февраля начинает проводить валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Утром в четверг президент России Владимир Путин, до этого признавший самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. По его словам, Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, а оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Он призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.

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Украинское агентство УНИАН сообщило о взрывах в ряде крупных городов страны, включая Киев, Краматорск, Одессу, Харьков и Бердянск, сообщает агентство УНИАН. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Украина официально сообщила о первом погибшем на границе с Крымом — по данным госпрогранслужбы республики, в результате обстрела ракетных систем залпового огня с территории Крыма в районе поселения Преображенка в Херсонской области погиб один пограничник.

Как передает CNN со ссылкой на источники в администрации США, Вашингтон и его союзники собираются ввести против России «полномасштабные» санкции из-за ситуации вокруг Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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