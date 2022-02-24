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Финансы

ЦБ приостановил короткие продажи на российском рынке

Ведомости

Банк России 24 февраля предписал брокерам временно прекратить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 и до отмены решения, говорится в сообщении регулятора.

Короткие продажи приостановлены для «обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности», отметили в пресс-службе ЦБ.

Российский рынок акций в четверг продолжил падение после начала военной операции России в отношении Украины. Рублевый индекс Мосбиржи упал более чем на 40% и опустился ниже 1800 пунктов впервые с июня 2017 г., его долларовый аналог РТС упал ниже 700 пунктов (-47%) впервые с февраля 2016 г.

Мосбиржа из-за резкого снижения индексов запустила режим дискретного аукциона на рынке акций, который заменяет приостановку торгов. Это произошло после того, как площадка с утра остановила торги по решению ЦБ, а затем возобновила их в 10:00 мск. Вслед за Мосбиржей торги приостановила СПБ биржа.

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке ЦБ решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору (аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн руб.).

Ранее по теме: Московская биржа возобновила торги, Банк России объявил о начале интервенций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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