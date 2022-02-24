ЦБ приостановил короткие продажи на российском рынке
Банк России 24 февраля предписал брокерам временно прекратить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 и до отмены решения, говорится в сообщении регулятора.
Короткие продажи приостановлены для «обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности», отметили в пресс-службе ЦБ.
Российский рынок акций в четверг продолжил падение после начала военной операции России в отношении Украины. Рублевый индекс Мосбиржи упал более чем на 40% и опустился ниже 1800 пунктов впервые с июня 2017 г., его долларовый аналог РТС упал ниже 700 пунктов (-47%) впервые с февраля 2016 г.
Мосбиржа из-за резкого снижения индексов запустила режим дискретного аукциона на рынке акций, который заменяет приостановку торгов. Это произошло после того, как площадка с утра остановила торги по решению ЦБ, а затем возобновила их в 10:00 мск. Вслед за Мосбиржей торги приостановила СПБ биржа.
Для стабилизации ситуации на финансовом рынке ЦБ решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору (аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн руб.).