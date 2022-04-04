Правительство планирует расширить программу репатриации специалистов

Один из собеседников издания рассказал, что российские госорганы получают множество сообщений о желании россиян вернуться в страну, поэтому было решено ввести новую программу репатриации. В пресс-службе Минпромторга изданию подтвердили такие планы. В России с 2007 г. действует программа репатриации, и сейчас обсуждается ее дальнейшее развитие и дополнительные льготы для россиян — высококвалифицированных специалистов. В рамках программы репатриантам уже доступны компенсация стоимости переезда, выплата пособия в течение полугода, если у человека нет дохода, и другие социальные льготы.