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Правительство планирует расширить программу репатриации специалистов

Ведомости

Российские власти обсуждают новую программу возвращения в страну соотечественников — высококвалифицированных специалистов, которые ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Один из собеседников издания рассказал, что российские госорганы получают множество сообщений о желании россиян вернуться в страну, поэтому было решено ввести новую программу репатриации. В пресс-службе Минпромторга изданию подтвердили такие планы. В России с 2007 г. действует программа репатриации, и сейчас обсуждается ее дальнейшее развитие и дополнительные льготы для россиян — высококвалифицированных специалистов. В рамках программы репатриантам уже доступны компенсация стоимости переезда, выплата пособия в течение полугода, если у человека нет дохода, и другие социальные льготы.

До пандемии в Россию переехали по программе репатриации более 800 000 человек, в основном это жители Казахстана и Таджикистана. По словам источников издания, сейчас запросы на возвращение в Россию присылают люди, живущие в Европе, и уровень специалистов потребует введения новых льгот. Программу репатриации координирует МВД, однако сейчас с учетом специфики переселенцев большую роль будут играть, скорее всего, Минпромторг и Минтруд.

В Минтруде заявили, что поддерживают идею расширить программу репатриации для высококвалифицированных работников. Министерство видит востребованность такой программы со стороны работодателей и властей регионов, больше всего нужны ИТ-специалисты и инженерно-технические работники.

Ранее по теме: Госдума упростит выдачу российских паспортов соотечественникам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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