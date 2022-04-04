Правительство планирует расширить программу репатриации специалистов
Российские власти обсуждают новую программу возвращения в страну соотечественников — высококвалифицированных специалистов, которые ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.
Один из собеседников издания рассказал, что российские госорганы получают множество сообщений о желании россиян вернуться в страну, поэтому было решено ввести новую программу репатриации. В пресс-службе Минпромторга изданию подтвердили такие планы. В России с 2007 г. действует программа репатриации, и сейчас обсуждается ее дальнейшее развитие и дополнительные льготы для россиян — высококвалифицированных специалистов. В рамках программы репатриантам уже доступны компенсация стоимости переезда, выплата пособия в течение полугода, если у человека нет дохода, и другие социальные льготы.
До пандемии в Россию переехали по программе репатриации более 800 000 человек, в основном это жители Казахстана и Таджикистана. По словам источников издания, сейчас запросы на возвращение в Россию присылают люди, живущие в Европе, и уровень специалистов потребует введения новых льгот. Программу репатриации координирует МВД, однако сейчас с учетом специфики переселенцев большую роль будут играть, скорее всего, Минпромторг и Минтруд.
В Минтруде заявили, что поддерживают идею расширить программу репатриации для высококвалифицированных работников. Министерство видит востребованность такой программы со стороны работодателей и властей регионов, больше всего нужны ИТ-специалисты и инженерно-технические работники.