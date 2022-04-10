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Экономика

Резервный фонд увеличат на 273 млрд рублей для стабильности экономики

Ведомости

Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд руб.,  соответствующие распоряжения подписаны, сообщили в пресс-службе кабмина. Средства задействуют в том числе для «реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций».

Основную часть средств — 271,6 млрд руб. — составят полученные в I квартале 2022 г. дополнительные нефтегазовые доходы.  

«Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утверждёнными президентом в начале марта», — пояснили в пресс-службе. Такие полномочия позволяют правительству «быстро и гибко» реагировать на изменение ситуации в экономике.

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В прошлом году средства из резервного фонда были направлены в том числе на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет и мероприятий по борьбе с коронавирусом, напомнил кабмин.

В 2022 г. средства из резервного фонда выделили в том числе на предоставление льготных займов промышленникам (20 млрд руб.), меры поддержки IT-отрасли (21,5 млрд руб.), поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях западных санкций (более 39 млрд руб.) и выплаты беженцам из Донбасса.

Резервный фонд предназначен для «финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», напомнили в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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