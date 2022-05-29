Клишас предложил перевести оплату поставок зерна в рубли
Оплату поставок зерна и удобрений следует перевести в рубли, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«[Оплата] поставок зерна, удобрений — все за рубли», — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее на этой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме заявил, что ведомство не исключает переход на оплату в рублях зерна в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки.
16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. Газета писала, что переговоры ведутся как минимум с Россией и Турцией, причем последняя якобы уже пообещала содействие в управлении вывозящими зерно судами и разминировании акватории Черного моря. В ООН опасаются, что рост цен на зерновые в зависящих от поставок с Украины странах дестабилизирует обстановку.
В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако проблемы возникли из-за действий Киева, войска которого заминировали свои морские порты.
Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если западные страны снимут политически мотивированные санкции, заявил ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.
Затем в беседе с лидерами Франции и ФРГ Путин говорил, что Россия готова искать варианты для беспрепятственного экспорта зерновых, в том числе из черноморских портов Украины. Наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции также позволит снизить напряженность на мировом продовольственном рынке, однако это «потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», сообщил президент.