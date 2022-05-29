Клишас предложил перевести оплату поставок зерна в рубли

16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. Газета писала, что переговоры ведутся как минимум с Россией и Турцией, причем последняя якобы уже пообещала содействие в управлении вывозящими зерно судами и разминировании акватории Черного моря. В ООН опасаются, что рост цен на зерновые в зависящих от поставок с Украины странах дестабилизирует обстановку.