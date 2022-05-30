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Власти Херсонской области заявили об экспорте зерна в Россию

Ведомости

Херсонская область, которая находится под контролем российских военных, начала экспортировать в Россию зерно прошлого урожая, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

Сейчас Херсонская область готовится к уборке озимых зерновых, которая начнется 20 июня. «Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — сообщил Стремоусов. Он уточнил, что речь идет о продаже зерна в Россию на экспорт. По его словам, решается вопрос о поставках семечек для производства масла на местные и российские заводы.

Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область намерена обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить область к России. В интервью Reuters он уточнил, что это может произойти не раньше 2023 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «подобные судьбоносные решения» должны быть «абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом».

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем российских военных. На прошлой неделе стало известно, что регионы переходят на российский телефонный код «+7». На территории области в параллельном обращении сейчас находятся российский рубль и украинская гривна, по окончании переходного периода планируется полный переход на рубль.

Ранее по теме: В Херсонской области допустили вхождение в состав России в следующем году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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