Власти Херсонской области заявили об экспорте зерна в Россию

Сейчас Херсонская область готовится к уборке озимых зерновых, которая начнется 20 июня. «Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — сообщил Стремоусов. Он уточнил, что речь идет о продаже зерна в Россию на экспорт. По его словам, решается вопрос о поставках семечек для производства масла на местные и российские заводы.