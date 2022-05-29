Газета
Политика

В Херсонской области допустили вхождение в состав России в следующем году

Ведомости

Присоединение Херсонской области к России может произойти не раньше 2023 г., заявил в интервью Reuters заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он не исключил проведение референдума, хотя ранее говорил, что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России без этой процедуры. 

Отвечая на вопрос о сроках присоединения к РФ, Стремоусов сказал, что «к осени этого не произойдет». 

«Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела», — сказал замглавы ВГА.

Стремоусов 11 мая сообщил, что Херсон попросит президента России Владимира Путина включить его в состав России к концу 2022 г., напомнило агентство. Тогда Стремоусов сказал, что «референдумов не будет», однако теперь не исключил такую возможность.

«Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не будет завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области», — сказал он.

Ранее по теме: В Херсонской области запущена бивалютная зона

Херсонская область не может присоединиться к России, пока из Николаева «украинская группировка постоянно обстреливает Херсон», добавил чиновник.  

Reuters называет Стремоусова «видеоблогером, выступающим против вакцинации», который до прихода российских войск «объединился с пророссийски настроенным бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо и работал его заместителем в назначенном Россией правительстве региона». Оба разыскиваются Украиной за государственную измену, отмечает агентство. 

6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители. 

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запуск экономики является главной задачей в Херсонской области, и пообещал региону «достойное место в нашей российской семье». Глава полуострова Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что будущее Херсонской и Запорожской областей — вместе с Крымом в границах одного государства.

На этой неделе стало известно, что Запорожская и Херсонская области, которые находятся под контролем российских военных, переходят на российский телефонный код «+7». 

Владимир Путин также подписал указ, согласно которому жители двух областей Украины смогут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных