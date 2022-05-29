В Херсонской области допустили вхождение в состав России в следующем году
Присоединение Херсонской области к России может произойти не раньше 2023 г., заявил в интервью Reuters заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он не исключил проведение референдума, хотя ранее говорил, что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России без этой процедуры.
Отвечая на вопрос о сроках присоединения к РФ, Стремоусов сказал, что «к осени этого не произойдет».
«Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела», — сказал замглавы ВГА.
Стремоусов 11 мая сообщил, что Херсон попросит президента России Владимира Путина включить его в состав России к концу 2022 г., напомнило агентство. Тогда Стремоусов сказал, что «референдумов не будет», однако теперь не исключил такую возможность.
«Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не будет завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области», — сказал он.
Херсонская область не может присоединиться к России, пока из Николаева «украинская группировка постоянно обстреливает Херсон», добавил чиновник.
Reuters называет Стремоусова «видеоблогером, выступающим против вакцинации», который до прихода российских войск «объединился с пророссийски настроенным бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо и работал его заместителем в назначенном Россией правительстве региона». Оба разыскиваются Украиной за государственную измену, отмечает агентство.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запуск экономики является главной задачей в Херсонской области, и пообещал региону «достойное место в нашей российской семье». Глава полуострова Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что будущее Херсонской и Запорожской областей — вместе с Крымом в границах одного государства.
На этой неделе стало известно, что Запорожская и Херсонская области, которые находятся под контролем российских военных, переходят на российский телефонный код «+7».
Владимир Путин также подписал указ, согласно которому жители двух областей Украины смогут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание.