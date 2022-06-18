Титов сообщил о возможности ввозить Coca-Cola через параллельный импорт

Coca-Cola, владеющая брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, 8 марта объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.