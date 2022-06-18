Титов сообщил о возможности ввозить Coca-Cola через параллельный импорт
Продукцию компании Coca-Cola, которая объявила о приостановке деятельности в России, можно завозить в Россию через механизм параллельного импорта, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — сказал Титов.
Однако омбудсмен назвал «другой историей» ввоз технологического оборудования по этому механизму: по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно, заявил он.
«А для машин — возможно: есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям», — добавил Титов.
Coca-Cola, владеющая брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, 8 марта объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.
О том, что Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, в начале мая заявил гендиректор компании Джеймс Квинси. В июне Reuters писал, что как только запасы компании истощатся, Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России».
6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.
16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.