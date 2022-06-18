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Экономика

Титов сообщил о возможности ввозить Coca-Cola через параллельный импорт

Ведомости

Продукцию компании Coca-Cola, которая объявила о приостановке деятельности в России, можно завозить в Россию через механизм параллельного импорта, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — сказал Титов.

Однако омбудсмен назвал «другой историей» ввоз технологического оборудования по этому механизму:  по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно, заявил он.

«А для машин — возможно: есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям», — добавил Титов.

Ранее по теме: Минпромторг объяснил отказ разрешать параллельный импорт для алкоголя и табака

Coca-Cola, владеющая брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, 8 марта объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.

О том, что Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, в начале мая заявил гендиректор компании Джеймс Квинси. В июне Reuters писал, что как только запасы компании истощатся, Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России».

6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.

16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных