Coca-Cola прекратит производство и продажу фирменных напитков в России

Coca-Cola 8 марта объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции — компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.