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Coca-Cola прекратит производство и продажу фирменных напитков в России

Ведомости

Складские запасы напитков Coca-Cola подходят к концу, и после их исчерпания компания не будет производить или продавать напитки данных марок в России. Об этом говорится в заявлении Coca-Cola HBG — эксклюзивного дистрибутора американской компании на российском рынке, сообщает Reuters.

Как только запасы компании истощатся, Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», цитирует агентство заявление. По данным Eikon компании Refinitiv, Coca-Cola владеет около 23% швейцарской Coca-Cola HBC. Coca-Cola HBC разливает и продает напитки Coca-Cola исключительно на своих 29 рынках, включая Грецию, Италию и страны Восточной Европы.

О том, что Coca-Cola, владеющая брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, может полностью уйти с российского рынка, в начале мая заявил гендиректор компании Джеймс Квинси в ходе мероприятия The Wall Street Journal для генеральных директоров.

Coca-Cola 8 марта объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции — компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.

В то же время PepsiCo продолжает продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты, детские смеси и детское питание. Таким образом компания поддерживает 20 000 своих работников в России и 40 000 работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок в стране.

Ранее по теме: Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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