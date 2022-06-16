Coca-Cola прекратит производство и продажу фирменных напитков в России
Складские запасы напитков Coca-Cola подходят к концу, и после их исчерпания компания не будет производить или продавать напитки данных марок в России. Об этом говорится в заявлении Coca-Cola HBG — эксклюзивного дистрибутора американской компании на российском рынке, сообщает Reuters.
Как только запасы компании истощатся, Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», цитирует агентство заявление. По данным Eikon компании Refinitiv, Coca-Cola владеет около 23% швейцарской Coca-Cola HBC. Coca-Cola HBC разливает и продает напитки Coca-Cola исключительно на своих 29 рынках, включая Грецию, Италию и страны Восточной Европы.
О том, что Coca-Cola, владеющая брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, может полностью уйти с российского рынка, в начале мая заявил гендиректор компании Джеймс Квинси в ходе мероприятия The Wall Street Journal для генеральных директоров.
Coca-Cola 8 марта объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции — компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.
В то же время PepsiCo продолжает продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты, детские смеси и детское питание. Таким образом компания поддерживает 20 000 своих работников в России и 40 000 работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок в стране.