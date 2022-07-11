Поставки газа по «Северному потоку» приостановили до 21 июля из-за техобслуживания
Поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» приостановили с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного техобслуживания трубопровода, сообщал ранее оператор проекта Nord Stream AG.
В компании сообщали, что техническое обслуживание позволяет обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию трубопровода. Все работы на «Северном потоке» и приостановка поставок по нему были запланированы и согласованы с партнерами по транспортировке, отметил оператор.
В середине июня «Газпром» заявил о сокращении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с газовыми турбинами. В компании пояснили, что направили их на ремонт немецкой Siemens, которая не вернула оборудование вовремя. В Siemens сообщили, что отправили турбины в Канаду, где они были произведены, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России.
Власти Канады и Германии, которая получает газ через «Северный поток», вели переговоры по этому вопросу, в результате чего Канада решила вернуть оборудование, чтобы у России «не было повода не возобновлять поставки» по газопроводу.