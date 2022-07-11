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Поставки газа по «Северному потоку» приостановили до 21 июля из-за техобслуживания

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Поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» приостановили с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного техобслуживания трубопровода, сообщал ранее оператор проекта Nord Stream AG. 

В компании сообщали, что техническое обслуживание позволяет обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию трубопровода. Все работы на «Северном потоке» и приостановка поставок по нему были запланированы и согласованы с партнерами по транспортировке, отметил оператор.

В середине июня «Газпром» заявил о сокращении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с газовыми турбинами. В компании пояснили, что направили их на ремонт немецкой Siemens, которая не вернула оборудование вовремя. В Siemens сообщили, что отправили турбины в Канаду, где они были произведены, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России.

Власти Канады и Германии, которая получает газ через «Северный поток», вели переговоры по этому вопросу, в результате чего Канада решила вернуть оборудование, чтобы у России «не было повода не возобновлять поставки» по газопроводу. 

Ранее по теме: В Киеве отреагировали на решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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