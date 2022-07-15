Moody's заявило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
Международное рейтинговое агентство Moody's сочло дефолтом Белоруссии по внешнему долгу купонные выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.
13 июля истек льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Так как минфин Белоруссии произвел платеж в белорусских рублях, держатели бондов не смогли получить выплаты. «Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — говорится в сообщении рейтингового агентства.
В конце июня правительство и Национальный банк Белоруссии приняли решение обслуживать внешние долги страны в национальной валюте. Такой шаг власти приняли вслед за Россией. 22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему долгу в рублях.
27 июня Moody's объявило, что Россия допустила дефолт по гособлигациям на $100 млн. Такое же заявление сделало агентство Bloomberg. В Минфине России с этим не согласились. По словам представителей министерства, оно полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по гособлигациям с погашением в 2026 и 2036 гг. на сумму 26,5 млн евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что тот факт, что платежи не дошли до получателей из-за санкций, не является основанием, чтобы объявить дефолт.
В середине июля в МИДе заявили о планах создать независимое рейтинговое агентство, которое будет отличаться объективными данными об экономике и компаниях России. После начала спецоперации на Украине рейтинговые агентства S&P, Fitch Group и Moody's сообщили о приостановке деятельности в России.
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