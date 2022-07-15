Газета
Экономика

Moody's заявило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Moody's сочло дефолтом Белоруссии по внешнему долгу купонные выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

13 июля истек льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Так как минфин Белоруссии произвел платеж в белорусских рублях, держатели бондов не смогли получить выплаты. «Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

В конце июня правительство и Национальный банк Белоруссии приняли решение обслуживать внешние долги страны в национальной валюте. Такой шаг власти приняли вслед за Россией. 22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему долгу в рублях.

27 июня Moody's объявило, что Россия допустила дефолт по гособлигациям на $100 млн. Такое же заявление сделало агентство Bloomberg. В Минфине России с этим не согласились. По словам представителей министерства, оно полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по гособлигациям с погашением в 2026 и 2036 гг. на сумму 26,5 млн евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что тот факт, что платежи не дошли до получателей из-за санкций, не является основанием, чтобы объявить дефолт.

В середине июля в МИДе заявили о планах создать независимое рейтинговое агентство, которое будет отличаться объективными данными об экономике и компаниях России. После начала спецоперации на Украине рейтинговые агентства S&P, Fitch Group и Moody's сообщили о приостановке деятельности в России.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных