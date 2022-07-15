Moody's заявило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу

27 июня Moody's объявило, что Россия допустила дефолт по гособлигациям на $100 млн. Такое же заявление сделало агентство Bloomberg. В Минфине России с этим не согласились. По словам представителей министерства, оно полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по гособлигациям с погашением в 2026 и 2036 гг. на сумму 26,5 млн евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что тот факт, что платежи не дошли до получателей из-за санкций, не является основанием, чтобы объявить дефолт.