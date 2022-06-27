Минфин ответил на сообщение о «дефолте» России по евробондам

В пресс-службе отметили, что все участники рынка заранее знали об истечении срока действия лицензии, но не перечислили деньги инвесторам. В Минфине подчеркнули, что не могут контролировать действия иностранных финансовых посредников. Если инвесторы не получили от них выплаты по еврооблигациям РФ, им нужно обратиться к этим посредникам.