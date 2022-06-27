Газета
Финансы

Минфин ответил на сообщение о «дефолте» России по евробондам

Ведомости

Министерство финансов России полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 гг. на сумму 26,5 млн евро, однако международные расчетно-клиринговые системы не довели средства до инвесторов вовремя, сообщила пресс-служба Минфина.

В министерстве рассказали, что платежный агент – Национальный расчетный депозитарий — в тот же день получил деньги и своевременно передал их системе «Евроклир» для перечисления инвесторам. 24 мая прошли операции в отношении платежа в долларах, а 25 мая – в евро.

«Тем не менее международные расчетно-клиринговые системы, получив средства заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно - 24 и 25 мая) довести деньги до конечных получателей, не совершили для этого необходимых действий», — заявили в Минфине.

В пресс-службе отметили, что все участники рынка заранее знали об истечении срока действия лицензии, но не перечислили деньги инвесторам. В Минфине подчеркнули, что не могут контролировать действия иностранных финансовых посредников. Если инвесторы не получили от них выплаты по еврооблигациям РФ, им нужно обратиться к этим посредникам.

Накануне Bloomberg сообщил, что в России 27 июня произойдет «дефолт» по суверенному долгу – 26 июня заканчивается льготный период по выплате $100 млн по еврооблигациям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен с этой информацией и считает информацию о «дефолте» неправомерной.

Ранее минфин США отказался продлевать лицензию, с помощью которой Минфин России мог обслуживать суверенный долг страны. После этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому министерство будет исполнять обязательства РФ по евробондам в рублях. Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.

После подписания указа Минфин сообщал о двух выплатах по госдолгу по новой схеме: 23 июня был выплачен купон по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. на сумму 12,51 млрд руб., а 24 июня – купон по бумагам со сроком погашения в 2028 г. на сумму 8,5 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных