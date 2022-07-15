Кабмин сократил требования по льготным займам для инвестпроектов на Дальнем Востоке

3 апреля в правительстве сообщили, что кабмин направит 20 млрд руб. на предоставление льготных займов промышленникам для реализации не менее 50 проектов в различных отраслях – в первую очередь, их могли получить предприятия, занимающиеся «разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги». В своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил также запустить программу промышленной ипотеки под 5% годовых для тех, кто готов построить новые производства.