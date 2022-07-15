Кабмин сократил требования по льготным займам для инвестпроектов на Дальнем Востоке
Правительство сократило требования для получения льготных кредитов для инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Арктике – из условий исключены требования по минимальному числу рабочих мест и объему вложений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее для получения льготного кредита инвестор должен был вложить не менее 1 млрд руб. и создать не менее 250 рабочих мест.
«Решение позволит снизить процентные ставки на 6,75%. Теперь льготная ставка для предпринимателей будет начинаться от 2% годовых», – говорится в сообщении. По мнению правительства это решение позволит «снизить риски срыва проектов из-за санкционных ограничений».
Льготные кредиты могут получить инвесторы, реализующие проекты по созданию инфраструктуры и производств, в приоритете отрасли промылшенности, транспорта, энергетики и поддержка других проектов, запущенных на территориях опережающего развития.
24 марта первый вице-премьер России Андрей Белоусов на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что потребность российских системообразующих предприятий в кредитовании оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн руб.
3 апреля в правительстве сообщили, что кабмин направит 20 млрд руб. на предоставление льготных займов промышленникам для реализации не менее 50 проектов в различных отраслях – в первую очередь, их могли получить предприятия, занимающиеся «разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги». В своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил также запустить программу промышленной ипотеки под 5% годовых для тех, кто готов построить новые производства.
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