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Экономика

Кабмин сократил требования по льготным займам для инвестпроектов на Дальнем Востоке

Ведомости

Правительство сократило требования для получения льготных кредитов для инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Арктике – из условий исключены требования по минимальному числу рабочих мест и объему вложений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее для получения льготного кредита инвестор должен был вложить не менее 1 млрд руб. и создать не менее 250 рабочих мест.

«Решение позволит снизить процентные ставки на 6,75%. Теперь льготная ставка для предпринимателей будет начинаться от 2% годовых», – говорится в сообщении. По мнению правительства это решение позволит «снизить риски срыва проектов из-за санкционных ограничений».

Льготные кредиты могут получить инвесторы, реализующие проекты по созданию инфраструктуры и производств, в приоритете отрасли промылшенности, транспорта, энергетики и поддержка других проектов, запущенных на территориях опережающего развития.

24 марта первый вице-премьер России Андрей Белоусов на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что потребность российских системообразующих предприятий в кредитовании оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн руб.

3 апреля в правительстве сообщили, что кабмин направит 20 млрд руб. на предоставление льготных займов промышленникам для реализации не менее 50 проектов в различных отраслях – в первую очередь, их могли получить предприятия, занимающиеся «разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги». В своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил также запустить программу промышленной ипотеки под 5% годовых для тех, кто готов построить новые производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных