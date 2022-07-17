Газета
Экономика

Кабмин увеличил квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Ведомости

Правительство России утвердило увеличение квоты на вывоз из страны подсолнечного масла на 400 000 т. Решение позволит производителям начать дополнительные поставки продукции за границу, сообщили в пресс-службе кабмина.

Квоты увеличили на вывоз подсолнечного масла и жмыха «с учетом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка». 

Согласно постановлению правительства, квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 000 т. Ранее разрешалось вывозить 1,5 млн т. На экспорт жмыха квота выросла на 150 000 т (ранее – 0,7 млн т). Квоты будут действовать до 31 августа включительно. 

Ранее по теме: Россия не будет продлевать запрет на экспорт сахара осенью

В марте Минсельхоз РФ предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. По словам министра, с доступностью подсолнечного масла нет сложностей, в том числе благодаря принятым ранее мерам таможенно-тарифного регулирования.

С 1 сентября в России действует плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло. Она определяется как 70% от разницы между базовой ценой в размере $1000 за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента — $50 за тонну. Этот механизм действует до 31 августа 2022 г.

В конце июня правительственная комиссия одобрила перевод расчетов пошлин при экспорте зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота в рубли, сообщали в Минэкономразвития России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных