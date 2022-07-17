Кабмин увеличил квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха
Правительство России утвердило увеличение квоты на вывоз из страны подсолнечного масла на 400 000 т. Решение позволит производителям начать дополнительные поставки продукции за границу, сообщили в пресс-службе кабмина.
Квоты увеличили на вывоз подсолнечного масла и жмыха «с учетом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка».
Согласно постановлению правительства, квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 000 т. Ранее разрешалось вывозить 1,5 млн т. На экспорт жмыха квота выросла на 150 000 т (ранее – 0,7 млн т). Квоты будут действовать до 31 августа включительно.
В марте Минсельхоз РФ предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. По словам министра, с доступностью подсолнечного масла нет сложностей, в том числе благодаря принятым ранее мерам таможенно-тарифного регулирования.
С 1 сентября в России действует плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло. Она определяется как 70% от разницы между базовой ценой в размере $1000 за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента — $50 за тонну. Этот механизм действует до 31 августа 2022 г.
В конце июня правительственная комиссия одобрила перевод расчетов пошлин при экспорте зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота в рубли, сообщали в Минэкономразвития России.