Правкомиссия одобрила перевод экспортных пошлин за зерно и масло в рубли

30 марта «Коммерсантъ» сообщал, что экспортеры зерна попросили Банк России проработать возможность расчетов за свою продукцию в рублях для зарубежных покупателей – по данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании в ЦБ с представителями Союза экспортеров зерна. Большинство контрактов заключались в валюте, но из-за санкций, введенных из-за военной операции на Украине, российские компании столкнулись с трудностями при получении оплаты в валюте, так как банки иногда не соглашались переводить средства.