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Экономика

Правкомиссия одобрила перевод экспортных пошлин за зерно и масло в рубли

Ведомости

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод расчетов пошлин при экспорте зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота в рубли, сообщили в Минэкономразвития России.

Таким образом, будут скорректированы формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин. «В последнее время мы наблюдаем тенденцию к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные и одновременное укрепление российского рубля. Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен», – заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

30 марта «Коммерсантъ» сообщал, что экспортеры зерна попросили Банк России проработать возможность расчетов за свою продукцию в рублях для зарубежных покупателей – по данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании в ЦБ с представителями Союза экспортеров зерна. Большинство контрактов заключались в валюте, но из-за санкций, введенных из-за военной операции на Украине, российские компании столкнулись с трудностями при получении оплаты в валюте, так как банки иногда не соглашались переводить средства.

Правительство РФ с середины марта ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Ограничения касаются экспорта пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы и будут действовать до 30 июня. Исключение будет сделано для поставок по отдельным лицензиям, выданным Минпромторгом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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