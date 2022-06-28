Правкомиссия одобрила перевод экспортных пошлин за зерно и масло в рубли
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод расчетов пошлин при экспорте зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота в рубли, сообщили в Минэкономразвития России.
Таким образом, будут скорректированы формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин. «В последнее время мы наблюдаем тенденцию к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные и одновременное укрепление российского рубля. Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен», – заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.
30 марта «Коммерсантъ» сообщал, что экспортеры зерна попросили Банк России проработать возможность расчетов за свою продукцию в рублях для зарубежных покупателей – по данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании в ЦБ с представителями Союза экспортеров зерна. Большинство контрактов заключались в валюте, но из-за санкций, введенных из-за военной операции на Украине, российские компании столкнулись с трудностями при получении оплаты в валюте, так как банки иногда не соглашались переводить средства.
Правительство РФ с середины марта ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Ограничения касаются экспорта пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы и будут действовать до 30 июня. Исключение будет сделано для поставок по отдельным лицензиям, выданным Минпромторгом.