Минсельхоз предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота
Минсельхоз РФ предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«Для сохранения стабильной ситуации Минсельхоз России проработал дополнительный комплекс мер, включая квотирование масла и шрота. Соответствующие предложения направлены уже в Минэкономразвития», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).
По словам министра, с доступностью подсолнечного масла нет сложностей, в том числе благодаря принятым ранее мерам таможенно-тарифного регулирования.
С 1 сентября в России действует плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло. Она определяется как 70% от разницы между базовой ценой в размере $1000 за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента — $50 за тонну. Этот механизм действует до 31 августа 2022 г.
Экспортной пошлиной облагаются поставки за рубеж семян подсолнечника и рапса, а также соевых бобов. 15 марта был объявлен временный запрет на экспорт зерновых культур в страны ЕАЭС, а также вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Вывозить зерновые будет запрещено до 30 июня, сахар – до 31 августа 2022 г.
Президент Владимир Путин 8 марта поручил обеспечить в текущем году запрет на ввоз и вывоз продукции и сырья из утвержденного правительством списка. Согласно указу, ограничения применяются «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности».