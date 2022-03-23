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Экономика

Минсельхоз предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота

Ведомости

Минсельхоз РФ предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Для сохранения стабильной ситуации Минсельхоз России проработал дополнительный комплекс мер, включая квотирование масла и шрота. Соответствующие предложения направлены уже в Минэкономразвития», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

По словам министра, с доступностью подсолнечного масла нет сложностей, в том числе благодаря принятым ранее мерам таможенно-тарифного регулирования.

С 1 сентября в России действует плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло. Она определяется как 70% от разницы между базовой ценой в размере $1000 за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента — $50 за тонну. Этот механизм действует до 31 августа 2022 г.

Экспортной пошлиной облагаются поставки за рубеж семян подсолнечника и рапса, а также соевых бобов. 15 марта был объявлен временный запрет на экспорт зерновых культур в страны ЕАЭС, а также вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Вывозить зерновые будет запрещено до 30 июня, сахар – до 31 августа 2022 г.

Президент Владимир Путин 8 марта поручил обеспечить в текущем году запрет на ввоз и вывоз продукции и сырья из утвержденного правительством списка. Согласно указу, ограничения применяются «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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