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В госдепе ожидают решений стран ОПЕК по наращиванию нефтедобычи

Ведомости

Власти Соединенных Штатов считают, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и ждут от них новых решений в этом направлении в ближайшие недели, заявил советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

15 июля президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом. Сообщалось, что во время визита американский лидер добивался увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире. Хохштейн сопровождал президента во время его поездки.

«Основываясь на том, что мы услышали во время поездки, я вполне уверен, что мы увидим еще несколько шагов [в сторону увеличения добычи] в ближайшие недели», — сказал Хохштейн (цитата по Reuters). Советник госдепартамента не уточнил, какую страну или страны он имеет в виду.

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«Речь идет не только о Саудовской Аравии… Я не буду вдаваться в подробности о том, сколько свободных мощностей есть в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и так далее. Но есть дополнительные резервные мощности. Есть возможности для увеличения производства», — сказал он.

По итогам встречи Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Белый дом сообщил, что королевство взяло на себя обязательство поддерживать баланс рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. Эр-Рияд может увеличить добычу нефти максимум на 3 млн баррелей в сутки, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, передавали «РИА Новости». На данный момент в королевстве ежедневно добывают по 10 млн баррелей.

Ранее сенатор-демократ Рон Вайден говорил, что не видит никаких усилий Эр-Рияда для увеличения добычи нефти, что могло бы снизить цены на бензин в США, и считает, что опасные нарушения прав человека в этой стране продолжаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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