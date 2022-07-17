В госдепе ожидают решений стран ОПЕК по наращиванию нефтедобычи

«Речь идет не только о Саудовской Аравии… Я не буду вдаваться в подробности о том, сколько свободных мощностей есть в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и так далее. Но есть дополнительные резервные мощности. Есть возможности для увеличения производства», — сказал он.