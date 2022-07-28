Газета
Экономика

ВВП США снизился на 0,9% во II квартале

Ведомости

Внутренний валовый продукт (ВВП) США по предварительной оценке министерства торговли страны опустился на 0,9% во II квартале в годовом исчислении. 

Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,4%. Замедление падения во II квартале обусловлено ростом экспорта и меньшим сокращением расходов федерального правительства, сопровождающимся при этом ускоренным сокращением инвестиций в частные средства производства, отметили в ведомстве. 

Отчет министерства торговли уже прокомментировал и президент США Джо Байден, заявивший, что спад экономики «неудивителен» после рекордного прошлогоднего роста и на фоне попыток ФРС снизить инфляцию.

«Но даже несмотря на то, что мы сталкиваемся с историческими глобальными проблемами, мы на правильном пути», – считает он.

Президент также обратил внимание на низкий уровень безработицы в 3,6% и рост потребительских расходов, пообещав, что экономика страны станет в итоге сильнее.

В минувшие выходные глава минфина США Джанет Йеллен подчеркивала, что признаков рецессии нет. 

«Это не экономика во время рецессии. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации», – говорила она.

Тем не менее, зафиксированный спад ВВП дает республиканцам «заманчивую возможность» обвинить демократов и администрацию Байдена в наступлении рецессии, пишет Politico.

Накануне ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых. Это повышение стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Такое повышение ставки было обусловлено стремлением регулятора замедлить инфляцию.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Йеллен отрицает наличие признаков рецессии в экономике США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных