ВВП США снизился на 0,9% во II квартале

Накануне ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых. Это повышение стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Такое повышение ставки было обусловлено стремлением регулятора замедлить инфляцию.