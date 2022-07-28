ВВП США снизился на 0,9% во II квартале
Внутренний валовый продукт (ВВП) США по предварительной оценке министерства торговли страны опустился на 0,9% во II квартале в годовом исчислении.
Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,4%. Замедление падения во II квартале обусловлено ростом экспорта и меньшим сокращением расходов федерального правительства, сопровождающимся при этом ускоренным сокращением инвестиций в частные средства производства, отметили в ведомстве.
Отчет министерства торговли уже прокомментировал и президент США Джо Байден, заявивший, что спад экономики «неудивителен» после рекордного прошлогоднего роста и на фоне попыток ФРС снизить инфляцию.
«Но даже несмотря на то, что мы сталкиваемся с историческими глобальными проблемами, мы на правильном пути», – считает он.
Президент также обратил внимание на низкий уровень безработицы в 3,6% и рост потребительских расходов, пообещав, что экономика страны станет в итоге сильнее.
В минувшие выходные глава минфина США Джанет Йеллен подчеркивала, что признаков рецессии нет.
«Это не экономика во время рецессии. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации», – говорила она.
Тем не менее, зафиксированный спад ВВП дает республиканцам «заманчивую возможность» обвинить демократов и администрацию Байдена в наступлении рецессии, пишет Politico.
Накануне ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых. Это повышение стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Такое повышение ставки было обусловлено стремлением регулятора замедлить инфляцию.
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