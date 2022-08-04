«Газпром» объяснил невозможность доставки турбины Siemens из ФРГ в Россию

Кроме того, поставка турбины из Канады именно в Германию создала риски, связанные и с европейскими санкциями. Так, положения регламента ЕС 833/2014, утверждает «Газпром», вводят запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт прямо или косвенно газотурбинных двигателей, технологий и других товаров, указанных в санкционных списках, «независимо от того, произведены ли указанные товары или технологии в ЕС, любому физическому или юридическому лицу в России или для использования в России».