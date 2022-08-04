«Газпром» объяснил невозможность доставки турбины Siemens из ФРГ в Россию
Доставка турбины Siemens для газопровода «Северный поток» из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта, теперь транспортировка двигателя из ФРГ в Россию может привести к невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая», сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.
Накануне компания уже делала заявление о том, что санкции западных стран и несоответствие текущей ситуации обязательствам Siemens делают невозможной поставку турбины для «Северного потока» из Германии в Россию, однако детально свою позицию не раскрыла. Сегодня представитель Siemens Energy в комментарии РБК назвал «неправдой» это заявление компании, рассказав, что в «ЕС нет никаких санкций в отношении турбины».
В своем сегодняшнем заявлении «Газпром» указал на то, что ранее из-за канадских санкций и без согласия российской стороны турбина была доставлена не в Россию, а в Германию, что не соответствует условиям контракта.
«С британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) заключен контракт на ремонт двигателей на заводе в Канаде... Сразу после ремонта двигатель должен был быть передан «Газпрому». Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту», – объяснил «Газпром».
Теперь транспортировка турбины из ФРГ в Россию может привести к тому, что Канада посчитает это обходом условий выданного разрешения, утверждает «Газпром». Это, в свою очередь, может привести к тому, что дальнейший ремонт двигателей станет невозможен.
Кроме того, поставка турбины из Канады именно в Германию создала риски, связанные и с европейскими санкциями. Так, положения регламента ЕС 833/2014, утверждает «Газпром», вводят запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт прямо или косвенно газотурбинных двигателей, технологий и других товаров, указанных в санкционных списках, «независимо от того, произведены ли указанные товары или технологии в ЕС, любому физическому или юридическому лицу в России или для использования в России».
В компании также обратили внимание на то, что стороной контракта является компания Industrial Turbine Company (UK) Limited, к которой применяются требования законодательства Великобритании, включая и санкционные ограничения. Без официальных разъяснений ЕС и Лондона у компании нет уверенности в том, что транспортировка турбины не подпадает под экспортные ограничения.
«Таким образом, санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя № 073 на КС «Портовая» невозможной», – вновь повторил свое заявление «Газпром».
Ранее генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что доставить турбину для «Северного потока» в Россию пока не удается. По его словам, причина кроется в бездействии российской стороны. Документы со стороны Siemens же полностью готовы. Он подчеркнул, что компания «крайне заинтересована» в возвращении турбины в Россию.
В середине июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В итоге Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
29 июля замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что поставка турбины из Канады в Германию вместо России не соответствует контракту. Кроме того, он добавил, что «Газпром» так и не получил от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода.
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