Первое вышедшее из Одессы судно с зерном пришвартовалось в сирийском порту Тартус
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне c 26 000 т кукурузы встал на якорь в сирийском порту Тартус, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Razoni – первое судно, покинувшее две недели назад порт Одессы в рамках «зерновой сделки». Первоначально оно направилась в Ливан, однако покупатель в итоге отказался приобретать первую партию украинского зерна из-за задержки доставки, сообщало посольство Украины в Ливане.
Ранее Киев обвинил Сирию в импорте не менее 150 000 т зерна, которое, как утверждалось, было взято с украинских складов после начала боевых действий на Украине. Страна разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания последней независимости ДНР и ЛНР.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, на данный момент с Украины вывезли более 450 000 т продовольствия, в том числе: 379 981 т кукурузы, 50 301 т муки, 11 000 т сои, 6000 т подсолнечного масла, 3050 т пшеницы, 2914 т подсолнечника.
11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.
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