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Экономика

Первое вышедшее из Одессы судно с зерном пришвартовалось в сирийском порту Тартус

Ведомости

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне c 26 000 т кукурузы встал на якорь в сирийском порту Тартус, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Razoni – первое судно, покинувшее две недели назад порт Одессы в рамках «зерновой сделки». Первоначально оно направилась в Ливан, однако покупатель в итоге отказался приобретать первую партию украинского зерна из-за задержки доставки, сообщало посольство Украины в Ливане.

Ранее Киев обвинил Сирию в импорте не менее 150 000 т зерна, которое, как утверждалось, было взято с украинских складов после начала боевых действий на Украине. Страна разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания последней независимости ДНР и ЛНР.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. 

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, на данный момент с Украины вывезли более 450 000 т продовольствия, в том числе: 379 981 т кукурузы, 50 301 т муки, 11 000 т сои, 6000 т подсолнечного масла, 3050 т пшеницы, 2914 т подсолнечника.

11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных