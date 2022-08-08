Покупатель отказался от доставленного в Ливан украинского зерна
Покупатель отказался приобретать первую партию украинского зерна, доставленного сухогрузом Razoni из Одессы в Триполи, из-за задержки доставки, сообщило посольство Украины в Ливане.
«По информации от поставщика груза, конечный покупатель в Ливане отказался от получения груза из-за задержки доставки (более пяти месяцев)», – говорится в сообщении.
Теперь поставщик ищет нового покупателя как в Ливане, так и за его пределами, добавили в посольстве.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
1 августа первое груженное кукурузой судно флагом Сьерра-Леоне направилось в Ливан. На следующий день судно достигло Стамбула, где его досмотрели.
Зерно оказалось заблокировано в морских портах Украины с начала спецоперации России. Украинские власти и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.
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