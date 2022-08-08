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Покупатель отказался от доставленного в Ливан украинского зерна

Ведомости

Покупатель отказался приобретать первую партию украинского зерна, доставленного сухогрузом Razoni из Одессы в Триполи, из-за задержки доставки, сообщило посольство Украины в Ливане.

«По информации от поставщика груза, конечный покупатель в Ливане отказался от получения груза из-за задержки доставки (более пяти месяцев)», – говорится в сообщении.

Теперь поставщик ищет нового покупателя как в Ливане, так и за его пределами, добавили в посольстве.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.

1 августа первое груженное кукурузой судно флагом Сьерра-Леоне направилось в Ливан. На следующий день судно достигло Стамбула, где его досмотрели.

Зерно оказалось заблокировано в морских портах Украины с начала спецоперации России. Украинские власти и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных