В рамках «зерновой сделки» из Украины вывезли более 450 000 тонн продовольствия
Более 450 000 тонн продовольствия вывезены с Украины в рамках «зерновой сделки» 16-ю судами, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» с 1 августа 2022 г. из украинских портов вышли 16 судов, вывезены 453 246 тонн продовольствия, в том числе: 379 981 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6 000 тонн подсолнечного масла, 3 050 тонн пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника», – сказано в сообщении.
В штабе уточняют, что в шести портах – в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном – остаются заблокированными 56 иностранных судов из 14 государств.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. 3 августа в рамках «зерновой сделки» порт Одессы покинул первый сухогруз Razoni. Судно под флагом Сьерра-Леоне c 26 000 т кукурузы должно было направиться в Ливан. Покупатель в итоге отказался приобретать первую партию украинского зерна из-за задержки доставки, сообщало посольство Украины в Ливане.
11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.