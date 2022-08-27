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Экономика

Минэнерго сообщило о проблемах со страхованием экспорта угля из России

Ведомости

После вступления в силу запрета Евросоюза на закупки российского угля производители столкнулись с проблемами при экспорте, заявил РБК заместитель министра энергетики Сергей Мочальников. Европейские страховые компании из-за санкций начали отказываться работать с отечественными экспортерами угля.

«Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу, — это серьезно сказывается [на экспорте]», — сказал он.

В начале апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля. Оно запрещает поставки из России по долгосрочным контрактам с 10 августа, а спотовые закупки, по данным Reuters, были остановлены сразу после введения ограничений. 

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Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, один из основных экспортеров угля из России, компания СУЭК, перестала отгружать топливо с середины августа, поскольку на рынках страхования и перестрахования работают компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии. Евросоюз ранее пояснил, что ограничения в отношении российского угля включают в себя в том числе запрет на страхование таких грузов.

По мнению Мочальникова, российским компаниям для поиска новых логистических цепочек «нужно дать чуть-чуть времени». Замминистра при этом прогнозирует рост цен на российский уголь на новых рынках.

В преддверии эмбарго на импорт угля из РФ страны ЕС увеличили его поставки. В марте – мае 2022 г. блок закупил угля на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки составили 29,4 млн т, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных UN Comtrade. В денежном выражении поставки в марте – мае выросли в 3,9 раза до $9,3 млрд. По данным UN Comtrade, основными импортерами угля были Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды.

Россия в июле смогла перенаправить все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы угля из европейских стран в Китай и Индию. Благодаря этому поставки за рубеж к предыдущему месяцу почти не изменились, сообщалось в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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