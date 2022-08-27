Минэнерго сообщило о проблемах со страхованием экспорта угля из России
«Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу, — это серьезно сказывается [на экспорте]», — сказал он.
В начале апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля. Оно запрещает поставки из России по долгосрочным контрактам с 10 августа, а спотовые закупки, по данным Reuters, были остановлены сразу после введения ограничений.
Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, один из основных экспортеров угля из России, компания СУЭК, перестала отгружать топливо с середины августа, поскольку на рынках страхования и перестрахования работают компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии. Евросоюз ранее пояснил, что ограничения в отношении российского угля включают в себя в том числе запрет на страхование таких грузов.
По мнению Мочальникова, российским компаниям для поиска новых логистических цепочек «нужно дать чуть-чуть времени». Замминистра при этом прогнозирует рост цен на российский уголь на новых рынках.
В преддверии эмбарго на импорт угля из РФ страны ЕС увеличили его поставки. В марте – мае 2022 г. блок закупил угля на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки составили 29,4 млн т, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных UN Comtrade. В денежном выражении поставки в марте – мае выросли в 3,9 раза до $9,3 млрд. По данным UN Comtrade, основными импортерами угля были Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды.
Россия в июле смогла перенаправить все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы угля из европейских стран в Китай и Индию. Благодаря этому поставки за рубеж к предыдущему месяцу почти не изменились, сообщалось в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).