Минэнерго сообщило о проблемах со страхованием экспорта угля из России

В преддверии эмбарго на импорт угля из РФ страны ЕС увеличили его поставки. В марте – мае 2022 г. блок закупил угля на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки составили 29,4 млн т, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных UN Comtrade. В денежном выражении поставки в марте – мае выросли в 3,9 раза до $9,3 млрд. По данным UN Comtrade, основными импортерами угля были Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды.