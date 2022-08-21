Reuters сообщил о рекордном показателе импорта угля из России в Китай в июле
Импорт российского угля в Китай в июле вырос на 14% в годовом выражении и достиг максимальных значений за пять лет, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что это стало возможным из-за санкций против России со стороны Запада и скидок на уголь для КНР.
Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в прошлом месяце Россия поставила в КНР около 7,42 млн т угля. Отмечается, что это был самый высокий месячный показатель с момента начала сбора статистики в 2017 г.: по сравнению с 6,12 млн т в июне и 6,49 млн т в июле 2021 г.
Ограничения Евросоюза на поставки российского угля вынудили Москву ориентироваться на таких покупателей, как Китай и Индия, и продавать энергоносители с большими скидками. Уголь из России с теплотворной способностью 5500 ккал на конец июля торговался по цене около $150 за тонну на основе стоимости и фрахта, отмечает агентство.
Ожидается, что к зимнему отопительному сезону в Китае будут пополнять запасы угля, а значит, в страну поступит больше российского угля, добавило Reuters.
Ранее «Ведомости» писали, что Россия в июле смогла перенаправить все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы угля из европейских стран в Китай и Индию. Благодаря этому поставки за рубеж к предыдущему месяцу почти не изменились, говорится в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).
В исследовании со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler отмечается, что в июне морской экспорт угля из России составил 16,45 млн т (-0,6% к уровню мая, +3,5% к июню 2021 г.). Уголь в азиатском направлении в большинстве случаев поставляется именно морем (по данным Ассоциации морских торговых портов, в 2021 г. перевалка угля в портах составила 202,7 млн т, а экспорт угля, по данным Минэнерго, – 223 млн т).
Поставки российского угля в ЕС в июле, по оценке ЦРЭ, могли упасть по сравнению с июнем примерно на 3 млн т, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток – в Индию и Китай». Общие поставки на Восток могли вырасти на 2,8 млн т, говорится в обзоре. По данным Kpler, крупнейшими импортерами российского угля в июле стали Китай, куда морем было поставлено 6,7 млн т, и Индия (2 млн т). Рост поставок в эти страны за месяц составил 42 и 60% соответственно.
В середине июня цены на уголь в Европе на фоне санкций и проблем с поставками газа из РФ выросли до максимума с начала марта 2022 г. С 14 по 21 июня фьючерсы на энергоуголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена подорожали почти на 30% до $373/т («Ведомости» писали об этом 22 июня).
В начале апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля. Оно запрещает поставки из России по долгосрочным контрактам с 10 августа, а спотовые закупки, по данным Reuters, были остановлены сразу после введения ограничений.