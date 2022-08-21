Reuters сообщил о рекордном показателе импорта угля из России в Китай в июле

Поставки российского угля в ЕС в июле, по оценке ЦРЭ, могли упасть по сравнению с июнем примерно на 3 млн т, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток – в Индию и Китай». Общие поставки на Восток могли вырасти на 2,8 млн т, говорится в обзоре. По данным Kpler, крупнейшими импортерами российского угля в июле стали Китай, куда морем было поставлено 6,7 млн т, и Индия (2 млн т). Рост поставок в эти страны за месяц составил 42 и 60% соответственно.