Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 пункта до 8%. Это пятое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике. С 8 апреля ставка начала снижаться. В Банке России отмечали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели (4%), процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.