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Экономика

Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%

Ведомости

Ключевая ставка Банка России должна быть на уровне 4%, чтобы бороться с существующими экономическими проблемами за счет инвестиций, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Мы видим, экономика борется с теми условиями, в которых она оказалась. Для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства, ипотека, ставка должна быть уже давно на уровне 4%», – сказал Дерипаска. По его словам, это позволит решить проблему рентабельности экспортных предприятий, которые теряют выручку, но их расходы в рублях из-за инфляции остаются прежними.

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 пункта до 8%. Это пятое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике. С 8 апреля ставка начала снижаться. В Банке России отмечали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели (4%), процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 23 по 29 августа замедлилась до 14,31%.

Ранее стало известно, что Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий – промышленной ипотеки. Министерство планирует обеспечить ставку по ней в размере 3% годовых для инновационных технологических компаний и 5% – для иных заемщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных