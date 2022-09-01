Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%
Ключевая ставка Банка России должна быть на уровне 4%, чтобы бороться с существующими экономическими проблемами за счет инвестиций, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Мы видим, экономика борется с теми условиями, в которых она оказалась. Для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства, ипотека, ставка должна быть уже давно на уровне 4%», – сказал Дерипаска. По его словам, это позволит решить проблему рентабельности экспортных предприятий, которые теряют выручку, но их расходы в рублях из-за инфляции остаются прежними.
Совет директоров Банка России на заседании 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 пункта до 8%. Это пятое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике. С 8 апреля ставка начала снижаться. В Банке России отмечали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели (4%), процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 23 по 29 августа замедлилась до 14,31%.
Ранее стало известно, что Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий – промышленной ипотеки. Министерство планирует обеспечить ставку по ней в размере 3% годовых для инновационных технологических компаний и 5% – для иных заемщиков.