Минпромторг предложил выдавать промышленную ипотеку инновационным компаниям под 3%

Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий – промышленная ипотека. Министерство планирует обеспечить ставку по ней в размере 3% годовых для инновационных технологических компаний и 5% – для иных заемщиков. Это следует из письма замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных в Минфин и Минэкономразвития. Документ, датированный 22 августа, есть у «Ведомостей».