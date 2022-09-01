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Минпромторг предложил выдавать промышленную ипотеку инновационным компаниям под 3%

Изначально планировалась общая ставка по льготной программе в 5%
Анастасия Бойко
Спрос на программу будет зависеть от того, какой станет экономика для банков / Валерий Шарифулин / ТАСС

Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий – промышленная ипотека. Министерство планирует обеспечить ставку по ней в размере 3% годовых для инновационных технологических компаний и 5% – для иных заемщиков. Это следует из письма замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных в Минфин и Минэкономразвития. Документ, датированный 22 августа, есть у «Ведомостей».

В июле премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Иннопром-2022» заявлял, что правительство запустит промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки. Тогда председатель правительства назвал ставку по новому инструменту в 5% годовых. Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития при участии регионов проработать вопрос запуска льготной ипотеки для бизнеса. Ранее запуск механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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