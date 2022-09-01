Минпромторг предложил выдавать промышленную ипотеку инновационным компаниям под 3%Изначально планировалась общая ставка по льготной программе в 5%
Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий – промышленная ипотека. Министерство планирует обеспечить ставку по ней в размере 3% годовых для инновационных технологических компаний и 5% – для иных заемщиков. Это следует из письма замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных в Минфин и Минэкономразвития. Документ, датированный 22 августа, есть у «Ведомостей».
В июле премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Иннопром-2022» заявлял, что правительство запустит промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки. Тогда председатель правительства назвал ставку по новому инструменту в 5% годовых. Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития при участии регионов проработать вопрос запуска льготной ипотеки для бизнеса. Ранее запуск механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.