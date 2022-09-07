Экспорт американских товаров в Россию вырос до $82,5 млн

Однако после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, начали вводить санкции в отношении России. В результате чего в марте экспорт товаров США в Россию резко упал почти в пять раз до $101,1 млн против $497,5 млн в феврале 2022 г. и $476,3 млн за март 2021 г., сообщал РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США.