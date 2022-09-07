Экспорт американских товаров в Россию вырос до $82,5 млн
В июле экспорт товаров из США в Россию увеличился до $82,5 млн после $58 млн в июне, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).
Июньский показатель стал самым низким после января 1992 г., когда экспорт составил $1,3 млн. В мае он составил $77,4 млн.
Импорт из России замедлил снижение, упав до $484,8 млн. В июне он составил $661,1, а в мае – $1,12 млрд.
12 октября 2021 г. сообщалось, что российский экспорт в США вырос по итогам января — июля на 60% в годовом выражении и достиг почти $10 млрд. При этом импорт из США увеличился на 25% и превысил $16 млрд. Товарооборот России и США демонстрировал устойчивую тенденцию роста, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.
Однако после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, начали вводить санкции в отношении России. В результате чего в марте экспорт товаров США в Россию резко упал почти в пять раз до $101,1 млн против $497,5 млн в феврале 2022 г. и $476,3 млн за март 2021 г., сообщал РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США.
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