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Экономика

Экспорт американских товаров в Россию вырос до $82,5 млн

Ведомости

В июле экспорт товаров из США в Россию увеличился до $82,5 млн после $58 млн в июне, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).

Июньский показатель стал самым низким после января 1992 г., когда экспорт составил $1,3 млн. В мае он составил $77,4 млн.

Импорт из России замедлил снижение, упав до $484,8 млн. В июне он составил $661,1, а в мае – $1,12 млрд. 

12 октября 2021 г. сообщалось, что российский экспорт в США вырос по итогам января — июля на 60% в годовом выражении и достиг почти $10 млрд. При этом импорт из США увеличился на 25% и превысил $16 млрд. Товарооборот России и США демонстрировал устойчивую тенденцию роста, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, начали вводить санкции в отношении России. В результате чего в марте экспорт товаров США в Россию резко упал почти в пять раз до $101,1 млн против $497,5 млн в феврале 2022 г. и $476,3 млн за март 2021 г., сообщал РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США.

В августе в силу вступило эмбарго на закупку российского угля, сейчас страны G7 обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты, а страны ЕС — введение аналогичных ограничений в отношении трубопроводного газа из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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