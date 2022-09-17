FT: высокие цены на газ могут привести к разорению немецких пивоварен
Недостаток диоксида углерода (CO2), возникший из-за роста цен на газ, заставляет немецких производителей напитков и пивоварни сокращать производство, пишет Financial Times.
«Все больше и больше компаний в индустрии напитков, которые зависят от доступности диоксида углерода, вынуждены значительно сокращать или полностью останавливать производство, — заявил газете глава Ассоциации пивоваров Германии Хольгер Айшеле. — Для многих участников рынка последствия драматические».
Издание отмечает, что диоксид углерода является важным сырьем для производителей напитков, потому что он используется для добавления в газированные напитки, а также для наполнения и опустошения пивных бутылок и резервуаров без пенообразования. Нехватка диоксида углерода, побочного продукта производства аммиака, вызвана сокращением производства удобрений из-за роста цен на газ. Так, цена за тонну СО2 за год выросла со 100 до 3500 евро.
Ассоциация пивоваров вместе с организациями, представляющими производителей соков и минеральной воды, опубликовали обращение, в котором говорится, что «сотни компаний и тысячи сотрудников немецкой индустрии напитков окажутся без средств к существованию» без поддержки государства.
На фоне антироссийских санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на газ резко выросли. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе после сообщения «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» на три дня цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м, но позже пошли на спад.
В Европе неоднократно подчеркивали, что грядущая зима будет тяжелой для стран ЕС. В связи с этим власти стали искать решения, как преодолеть энергетический кризис. Так, 14 сентября ЕК опубликовала документ, в котором предложила сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и изымать сверхприбыль у нефтегазовых компаний. Как следует из документа, о потолке цен на газ речи не идет. Позже Евросоюз должен будет утвердить или отклонить предложенные меры.
До этого президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал идею установить лимит цен на газ из России «чушью и бредом». Он заявил, что в таком случае Россия и вовсе перестанет поставлять энергоноситель в Европу.