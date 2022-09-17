FT: высокие цены на газ могут привести к разорению немецких пивоварен

В Европе неоднократно подчеркивали, что грядущая зима будет тяжелой для стран ЕС. В связи с этим власти стали искать решения, как преодолеть энергетический кризис. Так, 14 сентября ЕК опубликовала документ, в котором предложила сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и изымать сверхприбыль у нефтегазовых компаний. Как следует из документа, о потолке цен на газ речи не идет. Позже Евросоюз должен будет утвердить или отклонить предложенные меры.