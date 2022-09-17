Goldman Sachs понизил прогноз роста американской экономики в 2023 году
Аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз роста американской экономики, сообщает Bloomberg. Теперь они ожидают, что ВВП США в 2023 г. вырастет на 1,1%, а не на 1,5%. Банк оставил прогноз на 2022 г. без изменений — на уровне 0%.
Ранее американский банк повысил прогноз по росту ставки ФРС. Теперь аналитики ожидают, что регулятор увеличит ставку на 75 базисных пунктов в сентябре и на 50 базисных пунктов в ноябре 2022 г. по сравнению с 50 и 25 базисными пунктами соответственно в прошлом прогнозе.
«Эта траектория более высоких ставок в сочетании с недавним ужесточением финансовых условий предполагает несколько худшие перспективы роста и занятости в следующем году. Наш прогноз роста немного ниже консенсуса и предполагает траекторию роста ниже потенциальной, что, как мы считаем, необходимо для охлаждения инфляции заработных плат и цен», — говорится в записке Goldman Sachs.
Аналитики банка также повысили прогноз уровня безработицы в США до 3,7% к концу 2022 г., в сравнении с ожидаемыми ранее 3,6%. К концу 2023 года, согласно новому прогнозу, безработица вырастет до 4,1%.
В конце августа Минторг США улучшил оценку падения ВВП до 0,6% во II квартале. В конце июля ведомство сообщило о падении показателя на 0,9%. Спад американской экономики продолжался в течение первых двух кварталов 2022 г. По итогам I квартала он составил 1,6%. Снижение ВВП обусловлено сокращением частных инвестиций в товарно-материальные запасы и основной капитал, а также расходов федерального и местных правительств. Частично снижение этих показателей компенсировало увеличением экспорта и потребительских расходов, что в том числе и замедлило темпы падения экономики во II квартале.
Данные по ВВП, как писал Bloomberg, свидетельствуют о резком замедлении экономического роста США в первой половине года. Агентство обратило внимание на особенно сильное расхождение ВВП и другого, менее популярного показателя – внутреннего валового дохода (+1,4% во II квартале после +1,8% в I квартале), что вновь актуализирует дискуссию о том, демонстрирует экономика США признаки рецессии или нет. Аналитики, отмечает Bloomberg, ожидают восстановления экономики в III квартале.
27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых. Это повышение стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Такое повышение ставки было обусловлено стремлением регулятора замедлить инфляцию.