Goldman Sachs понизил прогноз роста американской экономики в 2023 году

В конце августа Минторг США улучшил оценку падения ВВП до 0,6% во II квартале. В конце июля ведомство сообщило о падении показателя на 0,9%. Спад американской экономики продолжался в течение первых двух кварталов 2022 г. По итогам I квартала он составил 1,6%. Снижение ВВП обусловлено сокращением частных инвестиций в товарно-материальные запасы и основной капитал, а также расходов федерального и местных правительств. Частично снижение этих показателей компенсировало увеличением экспорта и потребительских расходов, что в том числе и замедлило темпы падения экономики во II квартале.