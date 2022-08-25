Минторг США улучшил оценку падения ВВП до 0,6% во II квартале

В конце июля, после публикации предварительной оценки падения ВВП, президент США Джо Байден заявил, что спад экономики «неудивителен» после рекордного прошлогоднего роста и на фоне попыток ФРС замедлить инфляцию. Об отсутствии поводов говорить о рецессии заявляли и в минфине США. Несмотря на заявления Вашингтона, продолжающийся спад ВВП дает республиканцам «заманчивую возможность» обвинить демократов и администрацию Байдена в наступлении рецессии, что может быть им на руку на предстоящих выборах в палату представителей, писал Politico.