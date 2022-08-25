Минторг США улучшил оценку падения ВВП до 0,6% во II квартале
Внутренний валовый продукт (ВВП) США, по уточненной оценке министерства торговли страны, опустился на 0,6% во II квартале в годовом исчислении. В конце июля ведомство сообщило о падении на 0,9%.
Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,6%. Снижение ВВП обусловлено сокращением частных инвестиций в товарно-материальные запасы и основной капитал, а также расходов федерального и местных правительств. Частично снижение этих показателей компенсировало увеличением экспорта и потребительских расходов, что в том числе и замедлило темпы падения экономики во II квартале.
Данные по ВВП, пишет Bloomberg, свидетельствуют о резком замедлении экономического роста США в первой половине года. Агентство обратило внимание на особенно сильное расхождение ВВП и другого, менее популярного показателя – внутреннего валового дохода (+1,4% во II квартале после +1,8% в I квартале), что вновь актуализирует дискуссию о том, демонстрирует экономика США признаки рецессии или нет. Аналитики, отмечает Bloomberg, ожидают восстановления экономики в III квартале.
В конце июля, после публикации предварительной оценки падения ВВП, президент США Джо Байден заявил, что спад экономики «неудивителен» после рекордного прошлогоднего роста и на фоне попыток ФРС замедлить инфляцию. Об отсутствии поводов говорить о рецессии заявляли и в минфине США. Несмотря на заявления Вашингтона, продолжающийся спад ВВП дает республиканцам «заманчивую возможность» обвинить демократов и администрацию Байдена в наступлении рецессии, что может быть им на руку на предстоящих выборах в палату представителей, писал Politico.
27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых. Это повышение стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Такое повышение ставки было обусловлено стремлением регулятора замедлить инфляцию.
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