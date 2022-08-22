Reuters: эксперты оценили вероятность рецессии в США в течение года в 45%

Согласно опросу, проведенному с 16 по 19 августа, большинство экономистов прогнозируют повышение ключевой ставки в следующем месяце на 0,5 п. п. до 2,75%-3,00%. При этом почти 90% экономистов считают, что ставка к концу 2022 г. будет находиться в промежутке 3,25-3,50%.