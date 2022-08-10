Годовая инфляция в США замедлилась до 8,5%
В июле потребительские цены в США выросли на 8,5% в годовом выражении после максимального за 40 лет роста на 9,1% в июне, пишет Bloomberg.
Отмечается, что сильнее всего (на 7,7%) упали цены на бензин, что стало самым сильным падением с апреля 2020 г., однако это компенсируется ростом на 10,9% цен на продукты питания (максимальный рост с 1979 г.).
Как пишет агентство, эти показатели оказались меньше ожиданий аналитиков и позволят в некоторой степени снизить давление, оказываемое на Федеральную резервную систему США.
27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых. Это повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. В последний раз ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. — до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г.
В конце июля минторг США сообщил, что, по предварительной оценке, внутренний валовый продукт (ВВП) страны опустился на 0,9% во II квартале в годовом исчислении. Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,4%.
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