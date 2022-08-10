Годовая инфляция в США замедлилась до 8,5%

27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых. Это повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. В последний раз ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. — до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г.