Турецкие государственные банки пока не приостановили работу с картами «Мир»
Государственные банки Турции Halkbank и VakifBank пока не получали уведомлений о необходимости приостановить обслуживание карт российской платежной системы «Мир», об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителей банков.
«Информация о приостановке [системы "Мир"] была опубликована в СМИ, но наше руководство пока не уведомило нас об этом. С большей долей вероятности это будет сделано сегодня и коснется всех госбанков», — сообщили в Halkbank.
Сейчас никаких препятствий для проведения финансовых операций с платежными системами «Мир» нет, уточнили в обеих организациях. Указания о прекращении работы с российскими картами также не поступали и в крупнейший банк Турции — Ziraat Bank.
При этом, по информации ТАСС, VakifBank уже перестал выдавать наличные по карте «Мир». «При попытке снять наличные средства в этом банке банкомат предлагает обратиться за помощью в банк, выдавший карту», — сказано в сообщении агентства. Ziraat Bank и Halkbank продолжают выдавать лиры.
Ранее Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с платежной системой «Мир».
Проблемы с использованием российской карты начались в Турции на прошлой неделе — после того, как 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) – Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
После этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о сокращении числа банкоматов и магазинов, которые могут принимать карты «Мир». В частности, два турецких банка Isbank и Denizbank приостановили использование этих платежных карт. В первом банке решение объяснили стремлением работать в соответствии с международными и национальными законами.
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