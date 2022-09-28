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Турецкие государственные банки пока не приостановили работу с картами «Мир»

Ведомости

Государственные банки Турции Halkbank и VakifBank пока не получали уведомлений о необходимости приостановить обслуживание карт российской платежной системы «Мир», об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителей банков.

«Информация о приостановке [системы "Мир"] была опубликована в СМИ, но наше руководство пока не уведомило нас об этом. С большей долей вероятности это будет сделано сегодня и коснется всех госбанков», — сообщили в Halkbank.

Сейчас никаких препятствий для проведения финансовых операций с платежными системами «Мир» нет, уточнили в обеих организациях. Указания о прекращении работы с российскими картами также не поступали и в крупнейший банк Турции — Ziraat Bank.

При этом, по информации ТАСС, VakifBank уже перестал выдавать наличные по карте «Мир». «При попытке снять наличные средства в этом банке банкомат предлагает обратиться за помощью в банк, выдавший карту», — сказано в сообщении агентства. Ziraat Bank и Halkbank продолжают выдавать лиры.

Ранее по теме: СМИ: Турция раскроет подробности об альтернативе платежной системе «Мир»

Ранее Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с платежной системой «Мир».

Проблемы с использованием российской карты начались в Турции на прошлой неделе — после того, как 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) – Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

После этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о сокращении числа банкоматов и магазинов, которые могут принимать карты «Мир». В частности, два турецких банка Isbank и Denizbank приостановили использование этих платежных карт. В первом банке решение объяснили стремлением работать в соответствии с международными и национальными законами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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