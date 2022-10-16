Миллер прокомментировал возможность введения потолка цен на газ
Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и приведет к прекращению поставок со стороны «Газпрома», заявил глава компании Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — сказал он.
25 сентября группа из 15 стран призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на импортируемый газ. Против этой инициативы выступили Дания, Германия и Нидерланды, заявив, что она нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергокризиса в Европе.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые санкции были введены на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главным ограничением в рамках пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. Эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
В то же время президент России Владимир Путин не раз предупреждал западные страны, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе. Во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» российский лидер заявил, что Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. До этого Путин в ходе ВЭФа отметил, что идея введения ценового потолка является «чушью и бредом».