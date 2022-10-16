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Экономика

Миллер прокомментировал возможность введения потолка цен на газ

Ведомости

Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и приведет к прекращению поставок со стороны «Газпрома», заявил глава компании Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — сказал он.

25 сентября группа из 15 стран призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на импортируемый газ. Против этой инициативы выступили Дания, Германия и Нидерланды, заявив, что она нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергокризиса в Европе.

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6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые санкции были введены на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главным ограничением в рамках пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. Эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

В то же время президент России Владимир Путин не раз предупреждал западные страны, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе. Во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» российский лидер заявил, что Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. До этого Путин в ходе ВЭФа отметил, что идея введения ценового потолка является «чушью и бредом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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