Газета
Экономика

Кремль прокомментировал заявление минфина Турции об отсрочке оплаты за газ

Ведомости

В Кремле не видят причин для переживаний на фоне заявления главы минфина Турции об отсрочке платежей за газ и запроса на скидку, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного. Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Турция злоупотреблять тем, что она является крупнейшим импортером российского газа. 

Песков также подтвердил, что Турция сейчас является одним из крупнейших получателей российского газа. По его словам, «Турция занимает позицию, отличную от стран коллективного Запада», она не присоединилась к европейским санкциям и продолжает следовать своим национальным интересам в вопросах торгово-экономических отношений с Россией. Песков подчеркнул, что «в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двусторонних отношений». 

Песков оценил заявление министра энергетики Чехии о покупке газа через хаб в Турции

Ранее министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью Financial Times сообщил, что Анкара обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить платежи за газ и предоставить скидку на энергоресурс, который Турция закупает в большом количестве. По словам Небати, уступка Москвы по этому вопросу позволит ослабить давление на турецкую лиру и поддержит президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах летом. Министр отметил, что ждет «хороших новостей».

В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция попросит «Газпром» об отсрочке части платежей за газ до 2024 г. Тогда издание утверждало, что турецкая компания Botas еще не обращалась с таким запросом к «Газпрому». Позже источник «РИА Новости» в Анкаре заявил, что разговор об отсрочке платежей не ведется, обсуждается лишь цена на газ.

Еще в сентябре Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщил, что на встрече в Самарканде Эрдоган намерен запросить у президента РФ Владимира Путина скидку на газ в размере 25%. Отмечалось, что президент Турции также будет настаивать на оплате части счетов в турецкой лире.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Турция попросила «Газпром» об отсрочке платежей за газ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных