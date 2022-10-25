Кремль прокомментировал заявление минфина Турции об отсрочке оплаты за газ
В Кремле не видят причин для переживаний на фоне заявления главы минфина Турции об отсрочке платежей за газ и запроса на скидку, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного. Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Турция злоупотреблять тем, что она является крупнейшим импортером российского газа.
Песков также подтвердил, что Турция сейчас является одним из крупнейших получателей российского газа. По его словам, «Турция занимает позицию, отличную от стран коллективного Запада», она не присоединилась к европейским санкциям и продолжает следовать своим национальным интересам в вопросах торгово-экономических отношений с Россией. Песков подчеркнул, что «в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двусторонних отношений».
Ранее министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью Financial Times сообщил, что Анкара обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить платежи за газ и предоставить скидку на энергоресурс, который Турция закупает в большом количестве. По словам Небати, уступка Москвы по этому вопросу позволит ослабить давление на турецкую лиру и поддержит президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах летом. Министр отметил, что ждет «хороших новостей».
В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция попросит «Газпром» об отсрочке части платежей за газ до 2024 г. Тогда издание утверждало, что турецкая компания Botas еще не обращалась с таким запросом к «Газпрому». Позже источник «РИА Новости» в Анкаре заявил, что разговор об отсрочке платежей не ведется, обсуждается лишь цена на газ.
Еще в сентябре Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщил, что на встрече в Самарканде Эрдоган намерен запросить у президента РФ Владимира Путина скидку на газ в размере 25%. Отмечалось, что президент Турции также будет настаивать на оплате части счетов в турецкой лире.
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