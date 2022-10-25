Кремль прокомментировал заявление минфина Турции об отсрочке оплаты за газ

«Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного. Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Турция злоупотреблять тем, что она является крупнейшим импортером российского газа.