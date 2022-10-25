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Бизнес

Турция попросила «Газпром» об отсрочке платежей за газ

Ведомости

Анкара обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить платежи за газ. Об этом сообщил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати в интервью Financial Times. 

Помимо отсрочки, Турция также добивается от России скидки на газ, который Анкара закупает в большом количестве. По словам Небати, уступка Москвы по этому вопросу позволит ослабить давление на турецкую лиру и поддержит президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах летом. Министр отметил, что ждет «хороших новостей». 

В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция попросит «Газпром» об отсрочке части платежей за газ до 2024 г. Тогда издание утверждало, что турецкая компания Botas еще не обращалась с таким запросом к «Газпрому». Позже источник «РИА Новости» в Анкаре заявил, что разговора об отсрочке платежей не ведется, обсуждается лишь цена на газ. 

Еще в сентябре Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что на встрече в Самарканде Эрдоган намерен запросить у президента РФ Владимира Путина скидку на газ в размере 25%. Отмечалось, что президент Турции также будет настаивать на оплате части счетов в турецкой лире.

При этом в августе вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция договорились о частичной оплате поставок в рублях. На встрече с Эрдоганом в Самарканде Путин заявил, что лидеры договорились об оплате 25% поставок российского газа в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных