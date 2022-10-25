Турция попросила «Газпром» об отсрочке платежей за газ

В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция попросит «Газпром» об отсрочке части платежей за газ до 2024 г. Тогда издание утверждало, что турецкая компания Botas еще не обращалась с таким запросом к «Газпрому». Позже источник «РИА Новости» в Анкаре заявил, что разговора об отсрочке платежей не ведется, обсуждается лишь цена на газ.