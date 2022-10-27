Решетников заявил о переходе экономики к поквартальному росту в конце года
Российская экономика в поквартальном исчислении перейдет к росту уже в конце этого года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
«Несмотря на то что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику, она связана с большой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту», — заявил он.
Сейчас в российской экономике идет активная перенастройка внешнеэкономических связей и структурная адаптация экономики, этот процесс, судя по статистике, идет быстрее, чем предполагалось ранее, добавил министр.
Ранее Решетников сообщал, что по итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год. Инфляция при этом по итогам текущего года составит 12,4%, после чего сократится до 5,5% в 2023 г. и в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.
Всемирный банк, в свою очередь, улучшил прогноз по ВВП России, в соответствии с которым падение составит 4,5% в 2022 г. и 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ. В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.
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