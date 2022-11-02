Чернышенко рассказал о работе над поручениями Путина по развитию туризма

Для реализации же поручения Путина по льготному кредитованию турбизнеса уже отобрано свыше 80 инвестиционных проектов для поддержки со стороны государства. Льготная ставка для них сохранится на уровне 3-5%, добавил он. Кроме того, по поручению президента будет создан ресурсный центр подготовки кадров для туриндустрии, рассказал Чернышенко.