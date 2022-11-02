Чернышенко рассказал о работе над поручениями Путина по развитию туризма
В работе над вопросами, связанными с развитием туризма в России, задействован максимально широкий круг представителей бизнеса, органов власти, общественников и вузов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве это направление, комментируя исполнение поручений президента РФ Владимира Путина в сфере туризма.
«Правительством обеспечивается комплексный подход по строительству туристической инфраструктуры в субъектах России. Сейчас ведется работа по созданию мастер-плана всей страны. Он позволит спрогнозировать турпотоки, определить потребности каждого региона в номерном фонде, развитии транспортной, инженерной и иной инфраструктуры», – рассказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.
Такой план будет представлен до конца года, кроме него идет работа над межрегиональными схемами территориального планирования – «Дальний Восток», «Крым», «Большое Золотое Кольцо» и др. Результатом мастер-планирования станет создание федеральных круглогодичных морских курортов, по одному из которых – «Новой Анапе» в Краснодарском крае – уже стартовала работа.
В рамках развития круизного туризма уже формируется национальный туристский маршрут «Великий Волжский путь», который объединит Татарстан, Самарскую области, Чувашию и Марий Эл. К проекту в будущем присоединятся и другие регионы Приволжского федерального округа, а его реализация даст импульс инвестиционному развитию городов вдоль Волги, подчеркнул Чернышенко.
Для реализации же поручения Путина по льготному кредитованию турбизнеса уже отобрано свыше 80 инвестиционных проектов для поддержки со стороны государства. Льготная ставка для них сохранится на уровне 3-5%, добавил он. Кроме того, по поручению президента будет создан ресурсный центр подготовки кадров для туриндустрии, рассказал Чернышенко.
30 октября Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября, среди которых – рассмотрение вопроса об обнулении НДС для туроператоров, а также проработка безвизового въезда иностранцев без учета принципа взаимности.
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