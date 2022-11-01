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Экономика

Путин поручил рассмотреть вопрос об обнулении НДС для туроператоров

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря рассмотреть вопрос об обнулении НДС для туроператоров. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что такая мера должна снизить налоговую нагрузку в туристской индустрии. Она должна быть применима для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, а также для организаций, предоставляющих гостиничные услуги.

Правительству также поручено рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии в целях применения упрощенной системы налогообложения установленного предельного дохода — до 300 млн руб.; предельной численности работников — до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств — до 250 млн руб.

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, этот шаг был направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных