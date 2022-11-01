Путин поручил рассмотреть вопрос об обнулении НДС для туроператоров
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря рассмотреть вопрос об обнулении НДС для туроператоров. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
В сообщении говорится, что такая мера должна снизить налоговую нагрузку в туристской индустрии. Она должна быть применима для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, а также для организаций, предоставляющих гостиничные услуги.
Правительству также поручено рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии в целях применения упрощенной системы налогообложения установленного предельного дохода — до 300 млн руб.; предельной численности работников — до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств — до 250 млн руб.
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, этот шаг был направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса