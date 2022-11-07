Запорожская область откажется от гривны с 2023 года

В настоящее время в регионе принимают как гривну, так и рубли. Согласно закону о вхождении новых территорий в состав РФ, бивалютная зона будет действовать в четырех субъектах до конца 2022 г. При этом в конце сентября посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что на территории республики гривну вывели из оборота «уже очень давно».