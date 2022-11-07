Запорожская область откажется от гривны с 2023 года
Украинскую гривну перестанут принимать в Запорожской области с 1 января 2023 г. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».
«С 1 января 2023 г. в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона», — рассказал Рогов. Он отметил, что единственной официальной валютой останется российский рубль, а гривна «уйдет в историю».
В настоящее время в регионе принимают как гривну, так и рубли. Согласно закону о вхождении новых территорий в состав РФ, бивалютная зона будет действовать в четырех субъектах до конца 2022 г. При этом в конце сентября посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что на территории республики гривну вывели из оборота «уже очень давно».
В начале сентября власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей снизили курс гривны с 1,5 до 1,25 руб.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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