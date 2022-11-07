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Экономика

Запорожская область откажется от гривны с 2023 года

Ведомости

Украинскую гривну перестанут принимать в Запорожской области с 1 января 2023 г. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«С 1 января 2023 г. в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона», — рассказал Рогов. Он отметил, что единственной официальной валютой останется российский рубль, а гривна «уйдет в историю».

В настоящее время в регионе принимают как гривну, так и рубли. Согласно закону о вхождении новых территорий в состав РФ, бивалютная зона будет действовать в четырех субъектах до конца 2022 г. При этом в конце сентября посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что на территории республики гривну вывели из оборота «уже очень давно».

В начале сентября власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей снизили курс гривны с 1,5 до 1,25 руб.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных