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Экономика

В Запорожской области поменяли курс гривны к рублю

Ведомости

Власти Запорожской области снизили курс гривны с 1,5 до 1,25 руб. Об этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале. 

«С 05 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну», — говорится в сообщении. 

В ходе спецоперации России на Украине под контроль российских военных была взята большая часть Запорожской области. Сейчас на территории региона принимают как украинскую гривну, так и российский рубль. 

С конца июня в Херсонской области (находится под контролем России) и части Запорожья был установлен курс 1,5 рубля за 1 гривну. Также в конце июля власти Херсонской области заявили о планах вывести из оборота украинскую гривну. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в области будут использовать только российский рубль.

2 сентября о снижении курса гривны сообщили власти Донецкой и Луганской народных республик. С 5 сентября в обоих регионах будет применяться курс 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну. Уточнялось, что до 6 сентября безналичная конвертация наличной гривны будет осуществляться по курсу 1,5 руб. за 1 гривну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных