В Запорожской области поменяли курс гривны к рублю
Власти Запорожской области снизили курс гривны с 1,5 до 1,25 руб. Об этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале.
«С 05 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну», — говорится в сообщении.
В ходе спецоперации России на Украине под контроль российских военных была взята большая часть Запорожской области. Сейчас на территории региона принимают как украинскую гривну, так и российский рубль.
С конца июня в Херсонской области (находится под контролем России) и части Запорожья был установлен курс 1,5 рубля за 1 гривну. Также в конце июля власти Херсонской области заявили о планах вывести из оборота украинскую гривну. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в области будут использовать только российский рубль.
2 сентября о снижении курса гривны сообщили власти Донецкой и Луганской народных республик. С 5 сентября в обоих регионах будет применяться курс 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну. Уточнялось, что до 6 сентября безналичная конвертация наличной гривны будет осуществляться по курсу 1,5 руб. за 1 гривну.
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