В ЦБ назвали 2022 год убыточным для российских банков
2022 г. для российских банков будет убыточным, хотя отрицательный результат значительно сократился, об этом сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в кулуарах форума Finopolis, передает ТАСС.
По его словам, банковский сектор «вряд ли выйдет на прибыль» в этом году. Данилов также сообщил, что по итогам этого года Банк России может раскрыть финансовые показатели. Глава департамента не исключил, что эти данные могут быть раскрыты и раньше. «Данные по финансовому результату (банковского сектора) по году точно увидим, а по 10 месяцев — посмотрим», — сказал он.
Ранее в середине июня президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что с высокой долей вероятности банковский сектор России в этом году понесет убытки. В ходе Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин отметил, что первое полугодие было для банковского сектора убыточным, но начиная со второго ситуация начала меняться в положительную сторону.
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