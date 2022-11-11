В ЦБ назвали 2022 год убыточным для российских банков

По его словам, банковский сектор «вряд ли выйдет на прибыль» в этом году. Данилов также сообщил, что по итогам этого года Банк России может раскрыть финансовые показатели. Глава департамента не исключил, что эти данные могут быть раскрыты и раньше. «Данные по финансовому результату (банковского сектора) по году точно увидим, а по 10 месяцев — посмотрим», — сказал он.