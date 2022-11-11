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Финансы

В ЦБ назвали 2022 год убыточным для российских банков

Ведомости

2022 г. для российских банков будет убыточным, хотя отрицательный результат значительно сократился, об этом сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в кулуарах форума Finopolis, передает ТАСС.

По его словам, банковский сектор «вряд ли выйдет на прибыль» в этом году. Данилов также сообщил, что по итогам этого года Банк России может раскрыть финансовые показатели. Глава департамента не исключил, что эти данные могут быть раскрыты и раньше. «Данные по финансовому результату (банковского сектора) по году точно увидим, а по 10 месяцев — посмотрим», — сказал он. 

Ранее в середине июня президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что с высокой долей вероятности банковский сектор России в этом году понесет убытки. В ходе Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин отметил, что первое полугодие было для банковского сектора убыточным, но начиная со второго ситуация начала меняться в положительную сторону. 

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Убытки российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2022 г. на фоне кризиса и санкций составили 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК зампред ЦБ Дмитрий Тулин. По его словам, у банков есть капитал в размере 7 трлн руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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