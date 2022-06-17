Греф предупредил об убыточности банковского сектора в 2022 году

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2021 г. выросла в годовом выражении на 63,9% и достигла 1,246 трлн руб., говорится в сообщении кредитной организации. В 2020 г. банк заработал 760,3 млрд руб. чистой прибыли. Количество активных клиентов — физических лиц за год увеличилось с 100,5 млн до 103,8 млн человек, количество корпоративных клиентов превысило 3 млн.