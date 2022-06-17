Греф предупредил об убыточности банковского сектора в 2022 году
С высокой долей вероятности банковский сектор России в этом году понесет убытки, предположил президент Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным», — отметил Греф.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2021 г. выросла в годовом выражении на 63,9% и достигла 1,246 трлн руб., говорится в сообщении кредитной организации. В 2020 г. банк заработал 760,3 млрд руб. чистой прибыли. Количество активных клиентов — физических лиц за год увеличилось с 100,5 млн до 103,8 млн человек, количество корпоративных клиентов превысило 3 млн.
В конце мая Греф и глава ВТБ Андрей Костин направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором оценили потенциальные убытки банков от участия в программах господдержки экономики в ответ на западные санкции в размере 600 млрд руб. По данным агентства, 379 млрд руб. убытков придется на Сбербанк и 217 млрд руб. на ВТБ.
Из них Сбербанк потеряет порядка 90 млрд руб. от участия в программе кредитных каникул для граждан, ВТБ — 14 млрд руб. Самые большие убытки два госбанка понесут от участия в программе поддержки бизнеса, которая предусматривает реструктуризацию кредитов по плавающим ставкам под фиксированный процент. Сбербанк оценил потери в 127 млрд руб., ВТБ — в 73 млрд руб.