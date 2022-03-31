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Финансы

Греф и Костин оценили убытки банков от участия в программах господдержки

Ведомости

Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором оценили потенциальные убытки банков от участия в программах господдержки экономики в ответ на западные санкции в размере 600 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст обращения. 

По данным агентства, 379 млрд руб. убытков придется на Сбербанк и 217 млрд руб. на ВТБ. Из них Сбербанк потеряет порядка 90 млрд руб. от участия в программе кредитных каникул для граждан, ВТБ — 14 млрд руб. Самые большие убытки два госбанка понесут от участия в программе поддержки бизнеса, которая предусматривает реструктуризацию кредитов по плавающим ставкам под фиксированный процент. Сбербанк оценил потери в 127 млрд руб., ВТБ — в 73 млрд руб.

В Сбербанке и ВТБ от комментариев отказались. 

Кроме того, в письме банкиры приводят оценки Банка России об убытках банковского сектора в 2022 г. на уровне 3,5-3,8 трлн руб. без учета отрицательной переоценки бумаг на уровне 2 трлн руб., пишет агентство. Это рекордный уровень потерь как минимум за 10 лет, регулятор ведет статистику начиная с 2012 г. Ранее Банк России не делал публичных прогнозов по банковскому сектору на текущий год.

Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, пишут банкиры. И это без учета убытков по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов. 

По оценкам Центробанка, в 2021 г. банки в России заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли, показав рост на 47% в годовом выражении. До введения санкций ЦБ прогнозировал, что прибыль сектора в 2022 г. превысит 2 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных