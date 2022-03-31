Греф и Костин оценили убытки банков от участия в программах господдержки

Кроме того, в письме банкиры приводят оценки Банка России об убытках банковского сектора в 2022 г. на уровне 3,5-3,8 трлн руб. без учета отрицательной переоценки бумаг на уровне 2 трлн руб., пишет агентство. Это рекордный уровень потерь как минимум за 10 лет, регулятор ведет статистику начиная с 2012 г. Ранее Банк России не делал публичных прогнозов по банковскому сектору на текущий год.