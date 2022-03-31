Греф и Костин оценили убытки банков от участия в программах господдержки
Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором оценили потенциальные убытки банков от участия в программах господдержки экономики в ответ на западные санкции в размере 600 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст обращения.
По данным агентства, 379 млрд руб. убытков придется на Сбербанк и 217 млрд руб. на ВТБ. Из них Сбербанк потеряет порядка 90 млрд руб. от участия в программе кредитных каникул для граждан, ВТБ — 14 млрд руб. Самые большие убытки два госбанка понесут от участия в программе поддержки бизнеса, которая предусматривает реструктуризацию кредитов по плавающим ставкам под фиксированный процент. Сбербанк оценил потери в 127 млрд руб., ВТБ — в 73 млрд руб.
В Сбербанке и ВТБ от комментариев отказались.
Кроме того, в письме банкиры приводят оценки Банка России об убытках банковского сектора в 2022 г. на уровне 3,5-3,8 трлн руб. без учета отрицательной переоценки бумаг на уровне 2 трлн руб., пишет агентство. Это рекордный уровень потерь как минимум за 10 лет, регулятор ведет статистику начиная с 2012 г. Ранее Банк России не делал публичных прогнозов по банковскому сектору на текущий год.
Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, пишут банкиры. И это без учета убытков по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов.
По оценкам Центробанка, в 2021 г. банки в России заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли, показав рост на 47% в годовом выражении. До введения санкций ЦБ прогнозировал, что прибыль сектора в 2022 г. превысит 2 трлн руб.