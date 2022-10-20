Граждане забрали в сентябре со вкладов почти 500 млрд рублей

В сентябре продолжилась тенденция перекладывания денег со срочных депозитов (-516 млрд руб.) на текущие счета (+485 млрд руб.). Это связано как с истечением срока действия краткосрочных вкладов (до 6 месяцев), которые заключались в апреле по высоким ставкам, так и со снижением доходностей, объясняет ЦБ. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,54% в последней декаде сентября с 6,84% в конце августа. Но уже в начале октября банки начали поднимать ставки, чтобы приостановить отток средств: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла за первую декаду октября на 0,13 п. п. до 6,67%.